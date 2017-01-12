Левченко против Путина?

Иркутский губернатор может стать кандидатом в президенты.

На предстоящих в 2018 году президентских выборах в России в качестве кандидата от системной оппозиции коммунисты могли бы выдвинуть губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Такое мнение в интервью «БИЗНЕС Online» высказал известный российский политолог и политтехнолог Евгений Минченко.

Ведущий отечественный эксперт в вопросах лоббизма и кремлёвской политики убеждён, что Владимир Путин примет участие в предстоящих выборах – здесь неожиданностей ждать не приходится. Однако от системной оппозиционной тройки в игру могут вступить другие персоналии – не обязательно лидеры партий.

«Пока решения (кто выдвинется на президентские выборы от оппозиционных партий, – прим. Телеинформа) нет. Наверное, они сами раздумывают, – цитирует Евгения Минченко «БИЗНЕС Online». – Я бы, конечно, на месте и коммунистов, и тем более эсеров, и даже либерал-демократов попробовал выдвинуть какую-нибудь другую фигуру, не лидеров партий. Но при этом фигуру, которая и не будет выглядеть очевидным статистом, как это было в 2004 году с выдвижением охранника Владимира Жириновского Малышкина и Николая Харитонова от коммунистов. Всё-таки это могут быть новые лица. Те же самые коммунисты могли бы выдвинуть Сергея Левченко – губернатор как кандидат в президенты. Почему нет? Кстати, очень в американском стиле. У них регулярно губернаторы действующие или бывшие становятся претендентами на президентское кресло».

Стоит отметить, что лидеру КПРФ Геннадию Зюганову в 2018 году исполнится 74 года. В президентских выборах он принимает участие с 1996 года – то есть, уже четырежды баллотировался на пост Президента Российской Федерации, каждый раз занимая второе место (1996 год, где вышел во второй тур, 2000, 2008 и 2012 годы).

Пока о своём участии в предстоящих президентских выборах заявили три человека, напоминает Евгений Минченко: «Первым был Григорий Явлинский – лидер «Яблока». Потом в один и тот же день об этом заявили Алексей Навальный и эколог Анатолий Баташев. Шансы у этой троицы сопоставимы. Явлинский – это человек всё-таки из прошлого, с одной стороны, по имиджу, но, с другой стороны, у него есть партия, какие-никакие структуры, у него есть возможность собирать пусть не 300 тысяч подписей, а только 100 тысяч, но с технической стороны это сделать легче. Навальный – борец с коррупцией, но у нас сейчас власть борется с коррупцией самостоятельно, при этом с гораздо большей эффективностью. По крайней мере, визуально. Где посадки? Вот посадки, причём на самых высоких позициях. Баташев менее известен, но зато у него есть хорошая понятная ниша – экологическая».

Кроме интриги с президентскими выборами (относительно кандидата от КПРФ, которым может стать и иркутский губернатор), в 2018 году Иркутскую область ожидает ещё одна серьёзная выборная кампания – избрание депутатов Законодательного собрания. В прошлый раз (на выборах в 2013 году) «паровозом» списка единороссов в ЗС стал на тот момент действующий губернатор Сергей Ерощенко (кампания проходила под лозунгом «Под личный контроль, под мою ответственность»).