В Иркутске открылся новый сезон проекта «Летний кинотеатр во дворах». До сентября во дворах областного центра будет продемонстрировано более 50 кинопоказов. Первые кинопоказы уже состоялись в микрорайонах Синюшина гора, Первомайском, Ново-Ленино, предместьях Копай, Марата, на площади Декабристов. В рамках проекта прошли мультфильмы «Три богатыря и морской царь», «Тайная жизнь домашних животных», фильмы «Легенда № 17», «Стражи галактики».

Проект «Летний кинотеатр во дворах» проводится администрацией Иркутска с 2012 года. Основная цель – организовать культурный досуг во дворах для людей разных возрастных групп. За весь период реализации проекта состоялось более 120 кинопоказов, в которых приняли участие около пяти тысяч человек. Наиболее популярными кинолентами среди иркутян считаются «Любовь и голуби», «Девчата», «Легенда № 17», «Три богатыря на дальних берегах», «Каникулы строгого режима».

С 2016 года в рамках проекта «Летний кинотеатр во дворах» осуществляется показ премьерных кинолент в рамках международного фестиваля «Сердце Байкала». В 2016 году иркутяне первыми смогли увидеть фильмы «Я – учитель», «Уроки выживания», «Необыкновенное путешествие Серафимы», «Семицветик».

В 2017 году добавились следующие новинки отечественного кино: драма «Врач» (16+), мультфильм «Крякнутые каникулы» (6+), детектив «Опасные каникулы» (6+), драма «Память осени» (16+), комедия «Байкальские каникулы» (16+).

Афиша «Летнего кинотеатра во дворах» расположена на сайте «Общественная жизнь города Иркутска» www.gorod.irk.ru .