Летающее Приангарье: стыдно, дорого и безнадежно

О новом аэропорте в Иркутске нам пока остается лишь мечтать.

Депутаты готовы оказать поддержку правительству региона, которое вряд ли «потянет» решение проблем, накопившихся как в главном авиаузле области, так и в северных аэропортах.

Тема состояния и эффективности работы аэропортов на прошлой неделе бурно обсуждалась на площадке Законодательного собрания Иркутской области. Говорили и о плачевном состоянии авиаузлов в Киренске и Ербогачене, и о банкротстве собственника северных аэропортов, и о высокой стоимости авиабилетов с «периферии» до областного центра.

А контрольно-счетная палата Приангарья представила результаты аудита деятельности ОАО «Международный аэропорт Иркутск» в 2017–2018 гг. Напомним, что в 2015 году 100% акций аэропорта и все его имущество из федеральной собственности перешли в региональную «с целью повышения эффективности авиатранспортного обеспечения». Как напомнил председатель Заксобрания Сергей Сокол, в федеральной целевой программе было предусмотрено 23 млрд руб. на модернизацию иркутского аэропорта. Но правительство заволокитило процесс – и мы утратили право на них претендовать.

Планы по строительству и реконструкции аэропорта «зависли». Модернизация авиаузла появилась лишь в 2019 году в проекте Стратегии социально-экономического развития области, который до настоящего времени не утвержден, и в областной государственной программе по развитию транспорта соответствующие мероприятия также не предусмотрены. Конкурс на привлечение инвестора по строительству нового аэропортового комплекса на условиях государственно-частного партнерства не объявлен, средства бюджета Иркутской области на это не предусмотрены. Для того чтобы привести в нормативное состояние взлетно-посадочные полосы и другую инфраструктуру аэропорта, необходимо около 10 млрд руб. Средств, которые аэропорт зарабатывает самостоятельно, на эти цели не хватит. Удивительно, что при этом ОАО умудряется из прибыли выделять средства на сомнительную благотворительность: есть признаки оказания помощи политическим партиям.

– Если мы говорим об успешном развитии Иркутской области, об ее инвестиционной, туристической привлекательности, то строительство нового авиаузла – одна из стратегических задач, стоящих сегодня перед областью, – считает Сергей Сокол. – А чтобы рассчитывать на средства из федерального бюджета, необходимо представить четкий комплексный план, куда будет направлено это финансирование и для чего. Спикер ЗС отметил, что готов организовать встречи и обсудить эти вопросы с представителями федеральных структур.

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