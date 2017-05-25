Лес проблем

Минприроды РФ рассматривает возможность изъятия полномочий в сфере управления лесными ресурсами у ряда регионов в связи с систематическим низким уровнем эффективности их работы, сообщают «Известия». Среди них может оказаться и Иркутская область.

– Сегодня в числе двоечников из года в год оказываются те же регионы Сибирского федерального округа, – цитирует издание главу ведомства Сергея Донского. – На Иркутскую область приходится почти 70% объёма всех нелегальных заготовок леса в стране. Большинство пожаров также сосредоточены в этих регионах.

Минприроды составило рейтинг эффективности регионов по управлению лесами по итогам 2016 года. По словам Сергея Донского, основным критерием оценки работы регионов является качество подготовки к лесопожарному сезону: проведение соответствующих профилактических работ, своевременность и качество лесовосстановления, эффективность борьбы с вредителями и болезнями леса. Кроме того, минприроды оценивает, как исполняются полномочия в части финансовой дисциплины и эффективности расходования средств.