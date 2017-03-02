Лес под защитой

Правительство области планирует рассмотреть на очередной сессии Законодательного собрания региона, которая состоится в марте, увеличение расходов на мероприятия по охране и защите лесов Приангарья на 74,3 млн рублей. Об этом губернатор Сергей Левченко доложил полномочному представителю Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергею Меняйло в ходе видеоконференции на тему подготовки к пожароопасному сезону.

По словам губернатора, планируется добавить средства на содержание девяти действующих пожарно-химических станций III типа – на 44,3 млн рублей. На мониторинг и тушение лесных пожаров – 30 млн рублей, что позволит увеличить на 400 лётных часов авиапатрулирование. Также будет рассмотрено выделение 75 млн рублей для создания десятой пожарно-химической станции III типа.

Полпред акцентировал внимание глав сибирских регионов на качестве подготовки к пожароопасному сезону и необходимости проведения профилактической работы. По мнению Сергея Меняйло, опыт прошлых лет показал, что ошибки при подготовке к пожароопасному периоду и во время реагирования на лесные пожары приводят к самым печальным последствиям.

– Регионам необходимо качественно составить сводные планы тушения пожаров и планы маневрирования ресурсами. Подразделения наземных сил и средств должны быть полностью готовы к действиям. Необходимо, чтобы у всех был отработан порядок оповещения населения о возникновении чрезвычайной ситуации, созданы места и пути эвакуации граждан, – заявил Сергей Меняйло.

До начала видеоконференции глава региона провел встречу с руководителем ГУ МЧС России по Иркутской области Валентином Нелюбовым, на которой был обсужден вопрос организации командно-штабных учений.

– В середине марта мы планируем провести в Усольском районе комплексные командно-штабные учения. В них будут задействованы силы МЧС, министерства лесного комплекса, пожарной охраны, МВД, администраций ближайших муниципальных образований, – сообщил полпреду Сергей Левченко.

На мероприятия по охране, защите лесов и тушение лесных пожаров из федерального и областного бюджета в 2017 году выделено 343,3 млн рублей. Губернатор региона отметил, что по ходу пожароопасного сезона эта сумма будет пополняться.

Совместно со службой Гостехнадзора Иркутской области уже проверено 900 единиц самоходной техники. В ближайшее время планируется проведение проверок предприятий лесопромышленного комплекса. Проверку также проходят лётчики-наблюдатели авиабазы. За счёт набора сезонных десантников-пожарных численность сотрудников парашютной службы планируется увеличить до 50 человек, десантной службы до 213 человек.

Также губернатор сообщил, что торфяные пожары, действующие в Качугском районе, будут ликвидированы до начала пожароопасного сезона.

Завершая селекторное совещание, Сергей Меняйло предложил представителям прокуратуры провести проверки о готовности арендаторов лесных участков к началу пожароопасного периода, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.