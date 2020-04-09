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Лекции онлайн пройдут для всех интересующихся наукой
По инф. Телеинформа   
09 Апреля 2020 г.
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Проект «Наука Тур Байкал» в условиях карантина продолжает цикл научно-популярных вебинаров.

Нас своей странице в соцсети они опубликовали расписание ближайших лекций. Так, 10 апреля в 19:00 запланирован вебинар «Что такое аллергия? Ее происхождение? Методы лечения – существуют ли они?». Лектором будет собственник лаборатории исследования аллергии «Allergomedica» в Вильнюсе Gintautas Gylys.

14 апреля в 19:00 жителей Приангарья приглашают на лекцию «Эра планетариев. История образования планетариев в Восточной Сибири, перспективы дальнейшего развития. Анонс научно-популярных фильмов», которую прочитает руководитель Большого Иркутского планетария Дмитрий Семенов.

А 17 апреля в 19:00 с лекцией на тему «Электромагнитные волны вокруг нас, вокруг нашей жизни. Опасны ли они или наоборот?» выступит директор АНО «Звездный десант» Михаил Меркулов.

Подробности о том, как прослушать вебинары – на странице проекта.

По инф. Телеинформа

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