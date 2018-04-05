Лекарства – хватит всем! Или нет?

В Законодательном собрании Иркутской области вновь разгорелись бурные дебаты по поводу обеспечения жителей региона льготными лекарствами. Вопрос обсуждался на заседании комитета по здравоохранению и социальной защите областного парламента под председательством Андрея Лабыгина.

Страсти по лекарствам

Поводом для этого послужило обращение депутата Анастасии Егоровой, уверенной в том, что региональный минздрав регулярно срывает сроки поставок лекарств по программе льготного обеспечения, в том числе – и жизненно необходимых.

Напомним, уже в конце прошлого года депутат обращалась в Законодательное собрание из-за несвоевременной поставки жизненно важного лекарства для ребёнка. Сейчас же Анастасия Егорова проанализировала ситуацию в целом и пришла к выводу, что в минздраве закупка лекарств идёт неравномерно и зачастую несвоевременно, значительная её доля приходится на конец года. Она отметила, что с начала этого года прошло почти три месяца, а пока отыграно только три аукциона (из более чем 600, запланированных на год) по льготному обеспечению, да и то речь идёт о спецпитании, а не лекарствах как таковых.

– Есть риски неисполнения данной программы в должном объёме. Сейчас поставлено препаратов на 5,9 млн рублей. Это почти всё, что приобретено без аукциона. В стадии заключения контрактов на 21 млн рублей – это спецпитание. Об иных аукционах на 900 млн рублей из федерального бюджета информация к нам не поступила. Имеющегося запаса препаратов хватит на полтора месяца, – заявила руководитель регионального подразделения Росздравнадзора Наталия Ледяева.

Несчитанные обращения

Контрольно-счётная палата Иркутской области поделилась результатами предварительной проверки – пока только на основании предоставленной министерством по депутатскому запросу информации. Из предоставленных минздравом данных следует, что запасов лекарств у них хватает, и закупить они всё успеют. В то же время из приведённой в отчёте КСП таблицы следует, что в 2017 году пик закупок лекарств именно по аукционам, а не без торгов (что возможно при закупке менее чем на 100 тысяч рублей), пришёлся именно на ноябрь – 81 заключённый контракт. Тогда как в апреле, на который, по словам представителей Минздрава, приходится пик закупок, заключено 69 контрактов.

Аудиторы КСП отметили, что в базах данных полностью отсутствует информация о рецептах на отсроченном обслуживании – то есть рецептах на лекарства, в данный момент отсутствующих на складах. Оказалось, что в соответствии с одним из приказов регионального минздрава отсутствующие жизненно необходимые препараты врачи просто не выписывают, что позволяет значительно улучшить статистику. Это, как отметили аудиторы, идёт вразрез с документами федерального министерства. Правда, в областном ведомстве пояснили, что «данная формулировка не содержит ограничения в выписке рецептов медицинскими организациями, а помогает ориентироваться в имеющихся в наличии дозировках, формах выпуска и количестве упаковок лекарственного препарата». КСП настоятельно рекомендовала скорректировать её, чтобы избежать в дальнейшем двоякого толкования.

Выяснить же, сколько обращений жителей региона поступает в минздрав в связи с проблемами обеспечения льготными лекарствами, оказалось для аудиторов проблематичным. Именно в такой формулировке подсчёт обращений в ведомстве не вёлся вообще. В целом же оно уведомило, что в 2016 году получено 438 обращений граждан, из них 72 – по вопросам, не связанным с лекарственным обеспечением, в 2017 году – 437 и 69 соответственно. Однако при изучении записей в журнале регистраций аудиторы обнаружили, что в 2017 году поступило 501 обращение, а не 437. В минздраве заявили, что не знают, почему специалисты сделали для КСП именно такую выборку, сами же готовившие ответ сотрудники «уволились по собственному желанию».

Между тем ряд обращений, изученных аудиторами, касался именно временного отсутствия в аптеках тех или иных препаратов по льготным рецептам.

В любом случае, пока КСП провела относительно поверхностное исследование ситуации, в июне она планирует зайти в минздрав с полноценной аудиторской проверкой по лекарственному обеспечению.

Так где же закупки?

– На 12 марта нет ни одного аукциона по федеральным деньгам, – резюмировала Анастасия Егорова. – Люди так и не получают лекарства. Ко мне пошёл вал обращений. Правда, после этого некоторые дорогостоящие препараты главврачи сразу нашли, хотя неделю назад говорили, что их нет.

Она также отметила, что по итогам прошлого года в федеральный бюджет минздрав вернул больше 90 млн рублей. Из них 21 млн рублей поступил в ноябре-декабре, и действительно были риски их не отыграть. Все остальные деньги поступили гораздо раньше.

Заместитель министра здравоохранения Елена Голенецкая уверила присутствующих, что нет совершенно никакой вины их ведомства в том, что эти деньги не были использованы. Она сообщила, что тут сложилось всё – и экономия по последним закупкам, и то, что два поставщика внезапно не смогли предоставить обещанные лекарства, так как их не оказалось на рынке, и что ещё один поставщик просто сорвал поставку – по неведомым Минздраву причинам.

Что касается этого года, то сложившуюся ситуацию с задержкой розыгрыша полученных денег Анастасия Егорова также считает очень тревожной.

– Только благодаря «ручному управлению» был пересмотрен план-график и началось хоть какое-то движение в минздраве, – отметила она. – Это произошло после того, как я обратилась к заместителю полномочного представителя президента по СФО Владимиру Головко.

Замминистра между тем пояснила присутствующим, что в прошлом году минздрав стал поздно отыгрывать аукционы из-за проблем на сайте госзакупок, а в этом году их постигли другие сложности.

– Возникли проблемы по составлению заявок на большие аукционы из-за изменения нормативной базы. Радикально поменялось описание препаратов в заявке. В феврале наконец смогли определить, как её правильно составить, – заявила она.

Между тем Анастасия Егорова также отметила, что, по имеющимся у неё обращениям, в регионе есть проблемы с инсулином, а тот, который больные получают, «вызывает не очень хорошие последствия».

Елена Голенецкая вновь заверила присутствующих, что с этим препаратом проблем нет, а на то, какой именно инсулин закупают поставщики, минздрав никак влиять не может, так как торги идут по международному наименованию, а не торговому названию лекарств.

О конструктиве и бомбистах

В результате Анастасия Егорова предложила созвать коллегию минздрава, чтобы обсудить с участием всех заинтересованных сторон обращения граждан по льготному лекарственному обеспечению. Также она настоятельно просила созвать существующий при министерстве общественный совет.

Озвученные предложения не вызвали у представителей минздрава энтузиазма. Глава ведомства Олег Ярошенко высказал своё мнение о деятельности парламентария.

– С ноября мы живём в режиме депутатского террора со стороны госпожи Егоровой, которая перманентно примитивно, получив ответ, не прочитав его и проигнорировав, вводит в заблуждение депутатов, – заявил он.

Также министр обвинил её в «псевдозаботе», страсти к «псевдосенсациям».

– Мы, как никто другой, настроены именно на конструктивную работу и выявление проблем, – тут же уверил он. – И вот такие чёрные копатели-посредники, дистрибьюторы передачи информации и её псевдоисказители делу не помогают. Особенно печально то, что член комитета по сельскому хозяйству с апреля прошлого года занимается систематической подрывной работой в отношении органа исполнительной власти. Это разрушает систему. Для меня крайне непонятен такой патологический интерес госпожи Егоровой к этой теме.

Что же касается предложений депутата, то министр заявил, что повестка ближайшей коллегии Минздрава уже полностью сформирована, пересмотреть её невозможно. Да и тема льготного лекарственного обеспечения будет там озвучена в нескольких докладах – правда, не предполагающих обсуждения. А поскольку мероприятие носит исключительно рабочий, а не просветительский характер, то посторонних там видеть нежелательно. Лишь под давлением Андрея Лабыгина он всё же согласился допустить туда Анастасию Егорову.

– Разве вам можно отказать? Хотя она уже все границы переходит, – ответил министр.

Также членам комитета удалось уговорить Олега Ярошенко в мае провести общественный совет по поставленному вопросу. Коллегия же с обсуждением поднятых тем может быть созвана не раньше сентября.

Депутаты решили дождаться результатов всех обсуждений, а также – итогов аудита КСП, а пока оставить вопрос на своём контроле. Кроме того, Андрей Лабыгин отметил, что если кого-то что-то не устраивает в поведении парламентариев, он может обращаться в комиссию по регламенту, мандатам и депутатской этике. А высказывания министра в адрес Анастасии Егоровой он пообещал проанализировать позже с привлечением юристов.

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