«Лёгкие шаги» и снежная целина

Первый городской праздник скандинавской ходьбы прошёл на лыжной базе «Динамо» в Иркутске. В массовых стартах на дистанцию 800 метров вышли 110 ветеранов из Иркутска и гостей из Слюдянки.

С погодой в день праздника скандинавоходам явно повезло – 9 декабря выдался на редкость тёплым днём. А вот с осадками не очень повезло – три предыдущих дня, не останавливаясь, падал и падал пушистый снег. «Пухляк» сделал «разминочно-прогулочную» дистанцию почти экстремальным забегом: по рыхлому снегу шагать на скорость гораздо тяжелее, чем по твердой тропе. И хотя палки и упрощают эту задачу (часть веса тела ходок переносит на руки, а при ходьбе в горку фактически «подтягивается» за счёт силы мышц плечевого пояса), некоторые участницы из-за одышки и усталости были вынуждены сойти с дистанции после первого «плоского» круга. «Умный в гору не пойдет», резюмировали дамы, решившие не рисковать здоровьем на сложном подъёме.

Впрочем, и для новичков нашлись посильные формы физкультуры и знакомства с возможностями своего тела. Участники праздника дружно размялись (суставная гимнастика), полюбовались показательным выступлением инструкторов Байкальской федерации скандинавской ходьбы, после стартов прошли два мастер-класса по нюансам техники скандинавской ходьбы (один из них провёл лично президент БФСХ Андрей Кудаев), а перед награждением – заминка-растяжка. Опора на палки помогает держать баланс, поэтому с ними элегантным дамам удалась даже «ласточка», в которой они не стояли со школьных лет.

Ходьба с палочками – тот вид физкультуры, который позволяет почувствовать себя конкурентоспособными даже тем, кто последний раз участвовал в каких-то соревнованиях ещё в подростковом возрасте. Так, лидером среди женщин в возрастной категории старше 70 лет стала 72-летняя Наталья Георгиевна Васильева, никогда всерьёз спортом не занимавшаяся:

– Я работала старшим инженером на авиазаводе; после двух неудачных операций стала инвалидом, потом увлеклась кинезиологией. К скандинавской ходьбе раньше скептически относилась, но узнав о школе «Лёгкие шаги», решила пройти теорию. Послушала, поняла, что это дело серьёзное, полезное и нужное, купила себе палочки. Это мои первые соревнования. Я сразу пошла первой и почти всю дистанцию лидировала, и только на финишной прямой, после поворота с горы меня Коган догнал и опередил. Похвасталась сыну медалью и грамотой – он отвечает: «Мама, ты у меня экстремал!» А я и правда люблю экстремальные возможности и нигде их не упускаю: на отдыхе и дайвинг опробовала, и с парашютом над морем летала. Мне субботнее мероприятие очень понравилось: я в восторге от организации, всё чётко, ясно, приветливо, доброжелательно.

Абсолютный лидер в старшей возрастной категории – Владимир Моисеевич Коган – её соученик по школе техники скандинавской ходьбы в микрорайоне «Байкальский». Он тоже впервые взял в руки палочки нынешней осенью. Присутствовал на всех занятиях школы и так проникся, что приобрёл палки не только для себя и супруги, но и для двух знакомых. А после финиша галантно угощал «соперниц», соучениц и организаторов чаем из двухлитрового китайского термоса и деликатесными бутербродами.

Приз за волю к победе в этой категории получила 78-летняя Зоя Петровна Ильина.

– Иногда невыгодно стремиться опередить всех, – пошутила она, получая награду.

Самыми старшими участницами состязаний стали 83-летняя Мария Константиновна Губарь и 82-летняя Ираида Валентиновна Гришаева (она является одной из немногих пока в Иркутске обладательниц золотого значка ГТО в 11-й возрастной группе).

В возрастной категории от 55 до 69 лет конкуренция была значительно жёстче – на старт одновременно вышли больше 70 человек. Первой к финишу пришла 62-летняя Галина Васильевна Ведерникова:

– Я в молодости пять лет занималась альпинизмом. Потом – сын, работа, муж постоянно в командировках, отпуск раз в год. А когда вышла на пенсию, вспомнила про горы. Два года назад на Эльбрус сходила. В Северобайкальске была на Горе Черского, на Шумаке была, на Алтае. В октябре-ноябре была в Непале, где месяц «гуляла» с северной и южной стороны Канченджанги, любовалась гималайскими рассветами и закатами. Поднялась на 5150 метров над уровнем моря – чтобы выше идти, нужна и подготовка, и специальное оборудование. Вы бы видели, какие там восхитительные ледники! С палочками впервые прошлась в марте, на «Сарминском шквале», по заснеженному льду Байкала. Я и в субботу первой стала только потому, что у меня большой опыт ходьбы по снегу: обогнала других сбоку, по целине. Мне после высокогорья, когда спускаешься, во всём теле легкость необыкновенная – наверное, она и помогла мне преодолеть заснеженную трассу.

Организовали праздник для ветеранов совместными усилиями Иркутская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов и ассоциация «Байкальская федерация скандинавской ходьбы».

Анна КАПРАВЧУК

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