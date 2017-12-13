«Лёгкие шаги» и снежная целина

Первый городской праздник скандинавской ходьбы прошёл на лыжной базе «Динамо» в Иркутске. В массовых стартах на дистанцию 800 метров вышли 110 ветеранов из Иркутска и гостей из Слюдянки.
С погодой в день праздника скандинавоходам явно повезло – 9 декабря выдался на редкость тёплым днём. А вот с осадками не очень повезло – три предыдущих дня, не останавливаясь, падал и падал пушистый снег. «Пухляк» сделал «разминочно-прогулочную» дистанцию почти экстремальным забегом: по рыхлому снегу шагать на скорость гораздо тяжелее, чем по твердой тропе. И хотя палки и упрощают эту задачу (часть веса тела ходок переносит на руки, а при ходьбе в горку фактически «подтягивается» за счёт силы мышц плечевого пояса), некоторые участницы из-за одышки и усталости были вынуждены сойти с дистанции после первого «плоского» круга. «Умный в гору не пойдет», резюмировали дамы, решившие не рисковать здоровьем на сложном подъёме.
Впрочем, и для новичков нашлись посильные формы физкультуры и знакомства с возможностями своего тела. Участники праздника дружно размялись (суставная гимнастика), полюбовались показательным выступлением инструкторов Байкальской федерации скандинавской ходьбы, после стартов прошли два мастер-класса по нюансам техники скандинавской ходьбы (один из них провёл лично президент БФСХ Андрей Кудаев), а перед награждением – заминка-растяжка. Опора на палки помогает держать баланс, поэтому с ними элегантным дамам удалась даже «ласточка», в которой они не стояли со школьных лет.
Ходьба с палочками – тот вид физкультуры, который позволяет почувствовать себя конкурентоспособными даже тем, кто последний раз участвовал в каких-то соревнованиях ещё в подростковом возрасте. Так, лидером среди женщин в возрастной категории старше 70 лет стала 72-летняя Наталья Георгиевна Васильева, никогда всерьёз спортом не занимавшаяся:
– Я работала старшим инженером на авиазаводе; после двух неудачных операций стала инвалидом, потом увлеклась кинезиологией. К скандинавской ходьбе раньше скептически относилась, но узнав о школе «Лёгкие шаги», решила пройти теорию. Послушала, поняла, что это дело серьёзное, полезное и нужное, купила себе палочки. Это мои первые соревнования. Я сразу пошла первой и почти всю дистанцию лидировала, и только на финишной прямой, после поворота с горы меня Коган догнал и опередил. Похвасталась сыну медалью и грамотой – он отвечает: «Мама, ты у меня экстремал!» А я и правда люблю экстремальные возможности и нигде их не упускаю: на отдыхе и дайвинг опробовала, и с парашютом над морем летала. Мне субботнее мероприятие очень понравилось: я в восторге от организации, всё чётко, ясно, приветливо, доброжелательно.
Абсолютный лидер в старшей возрастной категории – Владимир Моисеевич Коган – её соученик по школе техники скандинавской ходьбы в микрорайоне «Байкальский». Он тоже впервые взял в руки палочки нынешней осенью. Присутствовал на всех занятиях школы и так проникся, что приобрёл палки не только для себя и супруги, но и для двух знакомых. А после финиша галантно угощал «соперниц», соучениц и организаторов чаем из двухлитрового китайского термоса и деликатесными бутербродами.
Приз за волю к победе в этой категории получила 78-летняя Зоя Петровна Ильина.
– Иногда невыгодно стремиться опередить всех, – пошутила она, получая награду.
Самыми старшими участницами состязаний стали 83-летняя Мария Константиновна Губарь и 82-летняя Ираида Валентиновна Гришаева (она является одной из немногих пока в Иркутске обладательниц золотого значка ГТО в 11-й возрастной группе).
В возрастной категории от 55 до 69 лет конкуренция была значительно жёстче – на старт одновременно вышли больше 70 человек. Первой к финишу пришла 62-летняя Галина Васильевна Ведерникова:
– Я в молодости пять лет занималась альпинизмом. Потом – сын, работа, муж постоянно в командировках, отпуск раз в год. А когда вышла на пенсию, вспомнила про горы. Два года назад на Эльбрус сходила. В Северобайкальске была на Горе Черского, на Шумаке была, на Алтае. В октябре-ноябре была в Непале, где месяц «гуляла» с северной и южной стороны Канченджанги, любовалась гималайскими рассветами и закатами. Поднялась на 5150 метров над уровнем моря – чтобы выше идти, нужна и подготовка, и специальное оборудование. Вы бы видели, какие там восхитительные ледники! С палочками впервые прошлась в марте, на «Сарминском шквале», по заснеженному льду Байкала. Я и в субботу первой стала только потому, что у меня большой опыт ходьбы по снегу: обогнала других сбоку, по целине. Мне после высокогорья, когда спускаешься, во всём теле легкость необыкновенная – наверное, она и помогла мне преодолеть заснеженную трассу.
Организовали праздник для ветеранов совместными усилиями Иркутская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов и ассоциация «Байкальская федерация скандинавской ходьбы».
Анна КАПРАВЧУК
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ ВЫПУСКАЕТ ВНУЧАТ ИЗ СЕРДЦА И ПОЛЯ ЗРЕНИЯ • Новости внуковедения • Детские болезни • Подарки для внуков • Любимые и добрые мультики •
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
- Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ • Все новости про пенсии и деньги • Пенсионные новости • Военным пенсионерам • Работающим пенсионерам •
Next
Prev
Я хочу попросить у рыбки...
В один из дней начала весны ученики 3 класса получили задание: представить себя на месте старика и старухи из знакомой каждому сказки про золотую рыбку и придумать три желания. И попросить рыбку их исполнить,...
Гены и внуки
Исследователи утверждают, что воспитание детей бабушками и выживаемость внуков взаимосвязаны. Оказалось, что воспитание внуков позволяет бабушкам передать свои гены по наследству.
Экстрим: хорошо или плохо?
Всё больше россиян выбирают для себя в качестве хобби экстремальные виды спорта и туризма: паркур — движение с преодолением различных препятствий, роупджампинг — прыжки с большой высоты на альпинистской верёв...
А ну-ка, бабушки, а ну, красавицы…
В средней общеобразовательной школе № 5 города Иркутска седьмой год занимается творческое объединение «Бабушкин клубок». Есть даже свой гимн, раскрывающий суть их работы. Слова текста просты, но душевно значи...
«А спорим, Конёк-Горбунок — наш родственник!»
...так сказал однажды старший сын нашей героини младшему. Неизвестно, состоялся ли этот спор, но факт остаётся фактом: иркутянка Татьяна Рындина является прямым потомком не Конька-Горбунка, конечно, но Петра ...
Райский сад бабушки
Недавно читала с ребёнком книжку про очередную Машеньку, и он удивил меня вопросом: а где её мама с папой? И действительно, обращали ли вы внимание, на то, что в сказках для детей – особенно в старых, народны...
Бабушка и все-все-все
Назначение бабушки в жизни молодой семьи очевидно: «забросим детей к бабушке и поедем по делам!» Это однозначно указывает на важнейшую функцию бабушки: помощь в воспитании детей. Но её роль этим вовсе не огра...
Когда я вырасту...
На своём первом в жизни выпускном вечере – не путать с детсадовским утренником! – ученики 4-Б класса иркутской школы № 39 поделились своими планами на будущее. Эти детские планы замечательно отражают реали...
Любить детей
В Москве с 9 по 11 января состоялись Десятые Международные педагогические чтения на тему: «Как любить детей». Проблема эта с незапамятных времён волнует педагогов и родителей.
Ребёнок в опасности! Памятка для взрослых
По данным правоохранительных органов, несовершеннолетние составляют почти половину жертв насильственных преступлений сексуального характера, и эта проблема все более усугубляется. Важно и то, что помимо не...
Сказка на ночь
Выбирая книжку со сказками на ночь, руководствуйтесь простыми правилами. Лучше, если обложка у книги твёрдая. Ведь ребёнок будет открывать и закрывать её не один десяток раз.
Докторская
У бабули – внук и внучка – ПОЧЕМУК и ПОЧЕМУЧКА.Целый день свои вопросы Задает народ курносый:
Непослушная бабушка
Ситуация, когда бабушки не принимают никакого участия в воспитании внуков, в нашем обществе выглядит как нонсенс. Наоборот – порой их опека и обожание по отношению к малышам становятся безграничными. Почему ж...
Байкальские загадки и ответы
– Что это за птица? – спросил меня внук, когда мы летом гуляли с ним в одном из парков Санкт-Петербурга. Птица была существенно больше воробья, но меньше голубя, серо-коричневого окраса. – Не знаю, – честно п...
Старый да малый: гармония отношений
Есть старинная русская присказка: «Дети – наши руки, а внуки – наши пальцы». К сожалению, в городских семьях внуки и внучки проживают порой далеко от своих дедушек и бабушек. А они так нужны друг другу! Ст...