В начале марта состоялся пятнадцатый, юбилейный, Байкальский ледовый марафон «За сохранение чистых вод».

Над бездной Байкала пробежали 130 спортсменов из 28 стран мира.

В честь юбилея марафона в Байкальском биосферном заповеднике на Аллее Чистой Воды при поддержке часовой мануфактуры CarlF.Bucherer будут высажены 250 кедров и пихт. Это станет самой большой посадкой за всё время сотрудничества марафонцев с заповедником и уже вскоре расширенная аллея сможет стать отдельным эколого-просветительским объектом.

Этот марафон, как и предыдущие четырнадцать, был особенным и непредсказуемым. Он оказался самым коротким, так как все участники финишировали быстрее учётного времени. Тёплая солнечная погода, отсутствие сильного ветра и хорошая физическая форма участников – всё способствовало успеху.

Спортсмены, стартовавшие с восточного берега Байкала из посёлка Танхой, финишировали на юго-западном побережье в посёлке Листвянка, одолев по льду марафонскую дистанцию – 42 км 95м.

В субботний погожий день в Листвянке – тысячи гостей; многие задерживались у финиша, чтобы приветствовать участников марафона. Такого количества людей, встречающих спортсменов, пожалуй, не было за все предыдущие четырнадцать лет!

Последние годы Байкал испытывал всех – и бегунов, и организаторов. То шквалистый ветер и снег, то зияющая трещина на дистанции, то ещё какие-то сюрпризы, предугадать которые невозможно. В прошлом году марафон впервые был прерван, а все участники сняты с дистанции в целях безопасности: двадцатиградусный мороз и пурга создали реальную угрозу спортсменам и гостям. Предполагаемого победителя – бегуна из испанской провинции Кантабрия Хосе Антонио Соте Конде тогда сняли с дистанции всего в двух километрах от финиша...

В этом году он вернулся в Сибирь – и вовсе не для того, чтобы взять реванш, а «просто побыть с Байкалом». За год он не только рассказал о своём участии в марафоне над бездной глубочайшего и древнейшего озера мира в радиопередачах и полуторачасовом фильме, но и стал соавтором книги «На грани человеческих возможностей», благодаря которой о Байкале узнали очень многие его соотечественники. Вскоре потрясающий рассказ Хосе Антонио будет опубликован на сайте Байкальского ледового марафона.

Марафонцы – это люди, ведущие особый образ жизни, среди них много интересных, выдающихся личностей: уже не в первый раз к нам на Байкал приезжал для участия в забеге известный российский предприниматель и спортсмен Владимир Волошин. Иркутскому учёному Аркадию Калихману – 76 лет, и 15-й марафон он преодолел так же успешно, как и все предыдущие. В этом году по льду Байкала пробежала «Первая леди Аллеи Чистой Воды» – Мэйбритт Праль из Австралии. Всё больше участников приезжают на ледовый марафон со своими семьями и друзьями. Вот и Мэйбритт приехала с братом и его семьей. Особенно приятно видеть детей, которые приехали поддержать своих пап и мам. Так, самому маленькому болельщику, приехавшему из Карелии, было всего два месяца.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Победительницей XV Байкальского ледового марафона среди женщин стала наша землячка – Екатерина Лукашева (3 ч. 49 мин.) из Иркутска. Второе место у Анастасии Найденко (4 ч. 9 мин.) из Москвы и Любови Тимофеевой из Чебоксар (4 ч. 10 мин.). Среди мужчин первым пришёл Антон Долгов из Москвы (3 ч. 05 мин.). Второе место занял неоднократный призёр из Иркутска – Сергей Калашников (3 ч. 12 мин.) и третье – Ян Дюк (3 ч. 15 мин.) из Чешской Республики.

На дистанции полумарафона (21 км) победителями стали Жак Махдуду и Пьер Ваурдан из Франции и Торстен Клаус Пробст из Германии. Среди женщин победительницей стала украинская спортсменка Надежда Воронченко, второе место у Паулины Буковчук из Польши, третье – у Фумико Инадоми из Японии.

Особенная, дружелюбная атмосфера всегда царит на заключительном ужине, организуемом после соревнований. Нелёгкое испытание марафоном сблизило всех, отсюда и искренняя радость общения с друзьями и коллегами!

За одном столом собрались не только российские бегуны, съехавшиеся со всех уголков нашей огромной страны, но также и белорусские, украинские, французские, немецкие, американские, эстонские, швейцарские, итальянские, гонконгские, бельгийские, корейские, канадские, австрийские, словацкие, испанские, австралийские спортсмены.

Традиционно большая и дружная команда прибыла из Японии и такая же – из Польши. Смотришь на этих ребят и хочется воскликнуть: «О спорт, ты – мир!»

Так оно и было все эти пятнадцать лет на Байкальском ледовом марафоне – он вне политики, но для мира и развития дружественных отношений. Это событие, организуемое иркутским туроператором «Абсолютная Сибирь», формирует привлекательный имидж Байкала и России за рубежом, создаёт доброжелательное и заинтересованное отношение к великому озеру, привлекает новых гостей в наш регион.

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ