Ледовый карнавал

На катке острова Конный в Иркутске 13 января прошёл бал-маскарад. Костюмированное ледовое шоу на коньках уже второй раз организовывалось в канун старого Нового года. В рамках мероприятия была представлена праздничная программа, состоялся конкурс на лучший костюм. Вместе с иркутянами по ледовым дорожкам на коньках прокатился и мэр областного центра Дмитрий Бердников.

– В нашем городе уже сложилась добрая традиция в канун старого Нового года проводить бал-маскарад на льду. Это интересное мероприятие, где каждый может почувствовать себя в роли сказочного героя и просто весело провести выходной день, – отметил и. о. председателя комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Виталий Барышников.

– Должен отметить, что остров Конный – один из удачных примеров благоустройства городских пространств. Ещё несколько лет назад эта территория была в запустении. А теперь сюда каждый день приходят сотни жителей и гостей Иркутска, чтобы с удовольствием провести время, – отметил в приветственном слове глава города Дмитрий Бердников.

Он отметил, что городские власти продолжат приводить в порядок Иркутск. В наступившем году благоустройство коснётся одного из исторических уголков города – улицы Урицкого. Кроме того, начнётся масштабное благоустройство берега реки Ушаковки. Сейчас Клуб молодых архитекторов разрабатывает варианты дизайн-проектов. В скором времени у города появится ещё одна комфортная, красивая зона отдыха.

На острове Конный иркутян ждут каждый день. На территории работают три кафе, колесо обозрения, пункт проката спортинвентаря – коньков, лыж и тюбов. Установлена новогодняя ёлка, оборудован ледяной городок.

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ