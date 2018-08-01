«Лебединое озеро» на Ангаре

Балет под открытым небом исполнили московские артисты.

В Иркутской области в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» состоялось уникальное событие – балет «Лебединое озеро» под открытым небом. Его исполнили артисты Московского областного государственного театра «Русский балет» под руководством народного артиста СССР Вячеслава Гордеева. Спектакль на открытой площадке состоялся по приглашению губернатора Иркутской области Сергея Левченко при поддержке правительства Приангарья, министерства культуры и архивов региона и министерства культуры Московской области. Организатором выступления является Иркутский областной музыкальный театр им. Н. М. Загурского.

Своё признание артистам выразил губернатор Иркутской области Сергей Левченко, сегодня он побывал на балете.

– Тяга у людей к этому виду искусства очень большая. Думаю, что Байкал и Ангара – очень подходящая площадка для балета «Лебединое озеро». Атмосфера очень хорошая, место историческое. Думаю, что людям, которые сегодня пришли на спектакль, всё понравилось, – сказал Сергей Левченко.

Он отметил, что Иркутская область стала вторым регионом, где труппа театра «Русский балет» исполнила «Лебединое озеро» под открытым небом. До этого выступление состоялось в Липецкой области на озере вблизи города Лебедянь.

Для того чтобы исполнение балета под открытым небом стало возможным, в этнографическом музее на берегу Ангары оборудовали зрительную зону и сценическую площадку со специальным линолеумом. И артисты, и зрители отметили, что действие спектакля органично вписалось в природный ландшафт музея «Тальцы».

– Очень хорошая сцена, очень хорошая атмосфера. И та панорама, которая открывается за сценой, – всё работает на одну картинку. Энергетика этого места располагает к размышлениям и созерцанию прекрасного. Бесконечное небо, вода, леса дремучие, как в сказке, – потрясающая атмосфера. Я думаю, это опыт, у которого будут последователи. Мы не меняем хореографию, мы показываем спектакль в новых условиях. Это привносит новизну и свежесть, – поделился своими впечатлениями руководитель Московского областного государственного театра «Русский балет» Вячеслав Гордеев.

Во время общения с журналистами губернатор Сергей Левченко сообщил, что с нового учебного года в Иркутском театральном училище студентов начнут обучать новой специальности – «артист балета».

Театр «Русский балет» был основан в 1984 году. Его создатель и бессменный художественный руководитель – выдающийся танцовщик, премьер Большого театра, народный артист СССР Вячеслав Гордеев. «Русский балет» часто гастролирует за рубежом. Его знают в странах Европы, Северной и Южной Америки, Азии, Ближнего Востока. В труппе более семидесяти танцовщиков. Среди них – заслуженные артисты, участники и победители международных конкурсов балета, работают и проходят стажировку артисты из Японии, Италии, США. Большую часть репертуара театра занимают классические постановки – «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик», «Жизель», «Золушка», «Коппелия», «Дон Кихот», «Шопениана», «Шахерезада», «Чиполлино».

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