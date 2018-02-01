Квартиры за счёт государства

Последние 12 уведомлений о предоставления социальной выплаты на приобретение жилья вручены жителям посёлков Брусово, Екунчет, села Еланка и деревни Пойма Тайшетского района Иркутской области 24 и 25 января 2018 года. Об этом сообщил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.

– Мы завершили вручение уведомлений о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилья жителям закрывающихся посёлков Брусово, Екунчет, села Еланка и деревни Пойма Тайшетского района. 15 января были переданы 29 уведомлений гражданам, 12 уведомлений специалисты управления по Тайшетскому району вручили 24 и 25 января. В список, подготовленный органами местного самоуправления, внесён 41 человек. Все они обеспечены сертификатами и могут заниматься подбором жилых помещений, в том числе использовать банк данных жилых помещений, который составлялся в прошлом году при расселении людей, пострадавших во время пожара весной 2017 года. В бюджете Иркутской области на расселение предусмотрены 38,6 млн рублей. Размер единовременной социальной выплаты на приобретение жилого помещения на одного человека составляет 701 960 рублей, – отметил министр.

Владимир Родионов напомнил, что 19 декабря 2017 года принят закон Иркутской области «О дополнительной мере социальной поддержки граждан, проживающих в посёлках Брусово, Екунчет, селе Еланка и деревне Пойма Тайшетского района Иркутской области». Решение о закрытии посёлков Брусово, Екунчет и Еланка было принято из-за отдалённости и труднодоступности населённых пунктов, отсутствия дороги, инфраструктуры. Деревня Пойма в мае этого года серьёзно пострадала от пожара весной 2017 года.

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