Квартал культур

В проект «Иркутские кварталы» будут включены элементы национальных культур. Этот вопрос был рассмотрен на заседании Координационного совета при мэре г. Иркутска по вопросам национальных отношений и взаимодействию с национальными объединениями граждан, действующими на территории города Иркутска.

– Это проект комплексного развития центральной части города, – отметил мэр Дмитрий Бердников. – Нужно оценить свои силы и понять – что национально-культурные центры могут привнести в проект «Иркутские кварталы», чтобы это место полюбилось иркутянам и стало своеобразной визитной карточкой города.

Руководитель АНО «Иркутские кварталы» Сергей Маяренков пояснил, что на сегодняшний день эксперты выявляют исторические и культурные особенности, которые были на территории, входящей в «Иркутские кварталы».

При реализации проекта национальный характер архитектуры будет отражен в малых архитектурных формах. Для этого нужна помощь и поддержка национально-культурных центров. Сергей Маяренков также отметил, что Иркутск – многонациональный город и особенности характеров, эстетических вкусов могут оказать влияние и дополнить проект национальной спецификой.

Также представители Координационного Совета обсудили участие в межконфессиональном благотворительном проекте «Благо» и поделились планами работы национально-культурных объединений и организаций города Иркутска в 2017 году.