Кузница искусств

Иркутской детской школе искусств № 5 исполнилось 50 лет. На торжественном вечере, посвящённом юбилею учреждения, руководителей и учащихся поздравил мэр города Дмитрий Бердников.

– За все эти годы школа добилась впечатляющих результатов, стала одной из визитных карточек Академгородка. Школа по праву считается одним из лучших учреждений дополнительного образования. И не только в Иркутске! Наши талантливые ребята занимают призовые места на областных и всероссийских конкурсах, – отметил градоначальник.

Дмитрий Бердников вручил приветственный адрес директору детской школы искусств № 5 города Иркутска Людмиле Павловой, а также почётные грамоты и благодарности работникам за многолетний добросовестный труд, большие достижения в деле эстетического воспитания подрастающего поколения преподавателям учреждения.

«Детская вечерняя школа общего музыкального образования» при Восточно-Сибирском филиале СО АН СССР была основана 25 августа 1969 года. Обучение велось по двум специальностям – фортепиано и баян. Учреждение размещалось в здании средней общеобразовательной школы № 24, а затем в двух малоприспособленных помещениях в жилых домах.

1 декабря 2008 года школа переехала в новое здание. В нём кроме музыкального отделения были открыты художественное и хореографическое. В 2010 году школа получила название «Детская школа искусств № 5» города Иркутска.

Сегодня педагогический состав учреждения насчитывает 95 человек. В школе обучается 600 человек: 400 – на музыкальном отделении, 130 – на художественном и 70 – на хореографическом. Школа является одной из ведущих в городе и области по количеству лауреатов конкурсов различного уровня, стипендиатов, по качеству методической и учебной работы. Только за 2018 год 460 воспитанников учреждения приняли участие в 70 конкурсах различного уровня, 335 человек стали победителями, из них 110 – в составе коллективов. В 2016 году школа стала лауреатом V Всероссийского конкурса «100 лучших организаций дополнительного образования детей России» в номинации «Лучшая детская школа искусств – 2016».

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