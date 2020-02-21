Культурная программа

Министерство культуры и архивов Иркутской области утвердило общий план культурных мероприятий к чемпионату мира по хоккею с мячом среди мужских команд, в который включено около 200 событий для участников, гостей и болельщиков.

Об этом на заседании оргкомитета по подготовке и проведению чемпионата доложил исполняющему обязанности губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву заместитель министра культуры и архивов области Руслан Дячук, сообщает пресс-служба главы региона.

– Осталось меньше двух недель, уже 1 марта стартуют матчи группы В чемпионата мира по хоккею с мячом, мы принимаем одиннадцать национальных сборных. Сегодня на заседании нам требуется обсудить готовность Иркутска и Шелехова к международному спортивному событию, вопросы обеспечения безопасности на всех площадках, оформление стадионов и мест проживания, культурную программу. Мы должны сделать праздник для всех, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Как рассказал Руслан Дячук, все культурные мероприятия будут презентованы на официальном сайте турнира www.baikal-bandy.ru с указанием времени и места событий. Вместе с администрацией Иркутска проработаны анонсирующие торжественные мероприятия, которые пройдут на основных площадках города с участием областных и городских творческих коллективов. Решен вопрос с экскурсоводами. Для сильнейших команд группы А, у которых будут дни отдыха, предусмотрена поездка на Байкал с посещением Байкальского музея ИНЦ СО РАН и архитектурно-этнографического музея «Тальцы». Накануне старта группы А, 28 марта, в сквере имени Кирова пройдет праздничный концерт. Также утверждены церемонии закрытия мероприятия и награждения.

Церемония открытия чемпионата мира состоится 29 марта в Центре по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта «Байкал».

Также разработаны схемы движения транспорта в Иркутске на время проведения чемпионата, определены точки сбора болельщиков для доставки на стадионы, места для дополнительных парковок, идет работа по размещению рекламы, оформлению стадионов и гостиниц.

Напомним, матчи группы В чемпионата мира будут проходить с 1 по 6 марта на стадионах «Рекорд», «Труд», «Зенит» в Иркутске и «Строитель» в Шелехове. В этой группе примут участие одиннадцать сборных – из Нидерландов, Венгрии, Чехии, Украины, Швейцарии, Великобритании, Японии, Латвии, Словакии, Сомали, Монголии. Вход на игры группы В свободный.

Матчи группы А будут проходить с 29 марта по 5 апреля в центре по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта «Байкал». В ней сыграют сильнейшие сборные из России, Швеции, Финляндии, Казахстана, Норвегии, США, Германии, Эстонии. Продажа билетов на матчи начнется 10 марта.

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