Культура – победительница

Шестой раз, начиная с 2012 года, на берегах Байкала проходят Байкальские педагогические чтения. Их организаторами являются Иркутское региональное отделение Международной лиги защиты культуры (ИРО МЛЗК) и Иркутская региональная общественная организация Рериховское культурное творческое объединение (ИРО РКТО). Встречи педагогов проходят в культурно-выставочном центре на Байкале на 149 км Кругобайкальской железной дороги в посёлке Старая Ангасолка.

В этот раз чтения состоялись 20–24 июля и посвящены были культуре. Вступительное слово на открытии педагогической конференции об эволюционной роли культуры на планете Земля сказал и. о. председателя исполкома ИРО МЛЗК, кандидат физико-математических наук Лазарь Маркович Бакунин.

С приветственным словом выступили Юлия Петровна Руденко, председатель Кемеровского регионального отделения МОО «Лига защиты культуры» и Николай Сергеевич Коноплёв, доктор философских наук, профессор Иркутского государственного университета. Позже каждый из них выступил с докладом: Ю. П. Руденко – «Красота и её эволюционная роль», Н. С. Коноплёв – «Статус образовательной реальности в эпоху НТР».

Педагогическая конференция собрала свыше пятидесяти человек из различных уголков нашей Родины. Из Кемерова приехали Ю. П. Руденко и сотрудница Кемеровской областной научной библиотеки им. В. Д. Фёдорова Галина Алексеевна Княжева, которая сделала доклад на тему «Писатели Кузбасса – детям», а её мастер-класс был посвящён изготовлению экологических открыток.

Учитель начальных классов школы № 42 из Братска Ольга Анатольевна Ясенская сделала сообщение на тему «Культура общения младших школьников во внеурочной деятельности».

Делегация из Зимы была представлена двумя педагогами из школы № 1. Галина Александровна Полынцева, учитель информатики, поделилась опытом воспитания культурного человека на уроках информатики, а учитель иностранного языка Светлана Анатольевна Кручина – опытом воспитания учащихся на основе общечеловеческих ценностей через уроки французского языка.

Город Шелехов представляли воспитатели из детского сада № 7 «Брусничка». Они рассказали о своём опыте приобщения детей к русской народной культуре и культуре коренных народов Сибири, о формировании у дошкольников интереса к литературе через проект «Гении в лицах».

Наталья Иннокентьевна Александрова, учитель русского языка и литературы из Гуранской школы, представляла Тулунский район. Её доклад «Роль культурных героев в эволюции человечества» вызвал живой интерес педагогов и организаторов Чтений. Это выступление было отмечено памятным подарком оргкомитета.

Самые большие делегации прибыли из Иркутска и Якутии.

Иркутск представляли люди разных профессий, так или иначе связанных с культурой и с воспитанием молодёжи. Учитель русского языка и литературы гимназии № 3 Софья Юсуповна Мартынова провела мастер-класс «Притча как способ выражения философской мысли». Раиса Анатольевна Винниченко, педагог дополнительного образования дома детского творчества № 5, сделала доклад «Формирование внутренней культуры человека путём выражения эмоций через творчество» и провела мастер-класс по интуитивному рисованию. Учитель русского языка и литературы, истории и обществознания Русско-азиатского экономико-правового колледжа Людмила Васильевна Бочарова рассказала об озере Байкал как о прекрасном чуде Сибири и планеты Земля. Дина Геннадьевна Папана, учитель начальных классов школы № 42, обучила всех правилам традиционного чаепития на Руси. Супруги Анкиловы, Евгения Александровна и Николай Андреевич, познакомили слушателей с духовным подвигом во имя культуры Людмилы Тодоровны Живковой, юбилей которой отмечается в этом году. Их второе выступление было посвящено творчеству выдающейся поэтессы нашего времени Елены Туркка. Зрителям была показана её литературно-музыкальная композиция. Кандидат физико-математических наук, ведущий инженер Института солнечно-земной физики Юрий Владимирович Липко размышлял на тему педагогики будущего на примере опыта известного педагога современности, одного из основателей гуманной педагогики, академика РАО Шалвы Александровича Амонашвили. Старший преподаватель ИрНИТУ, председатель молодёжной секции при Иркутском региональном отделении ВТОО «Союз художников России» Дмитрий Владимирович Дорохин поведал педагогам о законах красоты в искусстве и провёл мастер-класс по цветоведению на примере изображения знамени Мира как символа пакта Рериха о защите культурных ценностей. С этим мастер-классом перекликалось сообщение о межрегиональном проекте «День культуры под знаменем мира» кандидата педагогических наук, сотрудника Центра развития дополнительного образования детей Иркутской области Татьяны Викторовны Нарулиной. Её доклад «Культура – победительница. В будущее – через культуру» стал одним из основных на этой конференции. Она познакомила педагогов с четвёртым выпуском сборника педагогических наработок «Планета доброты» и с новыми изданиями Международного центра Рерихов (МЦР). О культурном единстве Азии сделал сообщение член ИРО МЛЗК Станислав Львович Серебренников. Его сообщение основывалось на трудах профессора Ю. Н. Рериха. Педагог гимназии № 44 Любовь Ильинична Дорохина рассказала о роли культурных героев в формировании культуры нашей планеты, поделилась впечатлениями о книге «Дети нового сознания», изданной МЦР. В эту книгу вошли результаты научных исследований по этой проблеме, публицистика и творчество детей индиго. На открытой сцене Культурно-выставочного центра Любовь Ильинична поделилась опытом проведения традиционной русской вечёрки в классе, в творческом коллективе, в школе. Там же свой мастер-класс по нетрадиционным способам работы в области физического воспитания дошкольников показала Светлана Геннадьевна Залуцкая, инструктор по физической культуре детского сада № 129.

Делегация Якутии была представлена педагогами высшей и средней школы Республики Саха. Её участники в рамках традиционного ежегодного автопробега по территории Якутии, Приморья, Сибири и Монголии приняли участие в VI Байкальских педагогических чтениях. От Института развития образования и повышения квалификации выступили: заведующая кафедрой естественно-научного образования Анна Николаевна Матаннанова с докладом «Индивидуализация как условие профессионального развития педагога на курсах повышения квалификации»; зам. завкафедрой естественных наук Тамара Владимировна Михайлова – с сообщением «Монголизмы в топонимике как памятники истории, культуры и языка народа; а зам. завкафедрой управления Саргылана Давыдовна Слепцова провела мастер-класс по проектированию. Преподаватель Якутского института водного транспорта Галина Аркадьевна Осипова поделилась своими мыслями об экологических аспектах культуры как о способе сохранения и развития культурного многообразия.

Широко была представлена Хатасская школа имени П. Н. и Н. Е. Самсоновых. Замдиректора Яна Прокопьевна Матаннанова выступила с докладом «Развитие языковой личности учащихся национальной школы», учительница Кюннэй Николаевна Герасимова рассказала о развитии классного коллектива как необходимом условии формирования социальной компетенции младших школьников, а Оксана Павловна Гаврильева сделала сообщение о своём педагогическом проекте «В мире растений». Тренер-преподаватель ДЮСШ № 7 города Якутска Константин Константинович Матаннанов поделился опытом подготовки лыжников с помощью нестандартных снарядов, а Николай Николаевич Едисеев, учитель географии Булгунняхтахской школы им. С. П. Ефремова Хангаласского улуса рассказал о сохранении семейных реликвий как проявлении национальной культуры в каждом доме. Интересный мастер-класс по вырезанию из бумаги показала воспитатель Высшей школы музыки города Якутска Татьяна Владимировна Лыткина. В её руках быстро и легко, одним росчерком канцелярского ножа, рождались прекрасные картины природы, сказочный мир её фантазии. Татьяна Владимировна является признанным мастером народного промысла у себя в Якутии. Её куклы, выполненные в технике валяния из шерсти с использованием пластика при выполнении лица и рук, неоднократно завоёвывали призовые места на российских и международных выставках.

График работы конференции был очень плотным. Всем хотелось поделиться своим опытом с коллегами, а организаторам чтений донести до педагогов глубинную суть культуры как основу эволюции человечества. Участникам чтений была показана видеозапись выступления всемирно известного искусствоведа и музыканта Михаила Казиника в Совете Федерации 14 июня 2017 года и фильмы В. Шатина: «Дети света» и «Время собирать камни». Была проведена экскурсия по залам Культурно-выставочного центра с рассказом о жизни и эволюционном подвиге семьи Рерихов. Участники конференции познакомились с историей строительства КБЖД, искупались в Байкале, попарились в бане. Вечером они дружно пели любимые «орлятские» песни под гитару, сидя у камина в уютной гостиной. Своими силами подготовили и провели праздничный концерт-закрытие.

В заключение конференции был проведён круглый стол участников, на котором единогласно была принята резолюция VI Байкальских педагогических чтений «Культура – победительница».

Участники конференции разъехались по домам, увозя в сердце энергетику священного Байкала, осознание важности своей миссии – нести свет культуры людям и уверенность в том, что они не одиноки в своих высоких устремлениях, и что свет всегда побеждает тьму.