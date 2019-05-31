Культура как проект

Как правительство Иркутской области планирует развивать культуру и сколько это стоит.

На реализацию национального проекта «Культура» в 2019 году Иркутская область затратит 135 млн рублей. В основном это средства федерального бюджета, за счёт которых будут профинансированы разные направления культурной деятельности. Об этом сообщила министр культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич.

Ведомством разработаны три региональных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Они направлены на обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры, создание условий для реализации творческого потенциала нации, цифровизацию услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры.

Так, в соответствии с целями региональных проектов, в муниципальных образованиях Иркутской области будут созданы модельные библиотеки. На модернизацию деятельности муниципальных библиотек из федерального бюджета будет выделено 35 млн рублей. Конкурсные процедуры проводились Министерством культуры Российской Федерации. Отбор уже прошли шесть учреждений. Кроме того, для Тулунского и Чунского района приобретут два передвижных многофункциональных культурных центра (автоклуба) со сценой-трансформером стоимостью 5,1 млн рублей каждый. Получателей финансирования также определяли на конкурсной основе.

Около 60 млн рублей из федерального бюджета и 19 млн рублей из областного бюджета в текущем году потратят на строительство трёх домов культуры в сёлах Тальяны Усольского района, Усть-Куда Иркутского района и Майск Осинского района. Возведение здания в Тальянах планируется начать в 2019 году, два других объекта начали строить в 2018 году. Работы на них ведутся согласно графику.

В рамках национального проекта «Культура» планируется повышение квалификации специалистов государственных и муниципальных учреждений культуры на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры. Обучение будет проводиться за счёт средств федерального бюджета, а направление специалистов – за счёт средств учреждений. Проект рассчитан на шесть лет, он начнёт работу уже в этом году. Предполагаемый объём затрат учреждений на обучение специалистов за шесть лет составляет 60 млн рублей. Для Иркутской области на 2019 год утверждена квота на обучение 207 специалистов в семи центрах непрерывного образования Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Владивостока.

Особое внимание в реализации нацпроектов уделено поддержке и развитию детских школ искусств. Такие учреждения муниципальных образований Приангарья будут оснащены 58 пианино отечественного производства. Количество инструментов для Иркутской области определено распоряжением правительства Российской Федерации. В текущем году будут заключены государственные контракты на поставку инструментов, пианино школы получат в 2020 году.

Сумма средств, привлечённых Иркутской областью в рамках реализации национального проекта «Культура», не является окончательной. Её увеличение возможно за счёт финансирования оснащения оборудованием кинозалов в регионе. Это проект Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии. Он рассчитан на пять лет. В настоящий момент муниципальными образованиями направлены заявки на получение средств по этому направлению.

В последующие годы, начиная с 2020, предусмотрено оснащение 13 детских школ искусств Иркутской области музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Общий объём финансирования этого мероприятия составит 224,34 млн. рублей. Средства на приобретение инструментов доведут в 2020, 2022 и 2024 годах в равных частях.

Национальный проект «Культура» реализуется в стране в соответствии с указом президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Он нацелен на осуществление прорывного научно-технологического и социально-экономического развития страны, увеличение численности населения страны, повышение уровня жизни граждан, создание комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.

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