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Куда пойти, где проехать. Какие кинотеатры Приангарья оборудованы для инвалидов?
По инф. Телеинформа   
22 Мая 2019 г.
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Мониторинг доступности кинотеатров для людей с ОВЗ проведут в большинстве крупных городов Иркутской области в рамках партпроекта «Единой России» «Единая страна – доступная среда». Активисты разместят на портале для маломобильных групп населения «Карта доступности» информацию о кинозалах, оборудованных для инвалидов.

Куда пойти, где проехать. Какие кинотеатры Приангарья оборудованы для инвалидов?

Как сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР, данные будут получены по итогам мониторинга, который пройдет в июне этого года.

– В настоящее время в России насчитывается более 1900 кинотеатров, поэтому такая информация будет полезна для тех, кто хочет проверить, насколько оборудован тот или иной кинотеатр для людей с инвалидностью, – сказал координатор партпроекта, заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев.

По его словам, активисты партпроекта, в первую очередь, проверят, насколько людям с ОВЗ удобно добираться от остановки общественного транспорта до входа в здание, имеются ли парковочные места для тех, кто прибыл на личном автотранспорте. В кинотеатре они оценят, доступна ли билетная касса, есть ли возможность человеку с ослабленным слухом получить информацию о фильмах.

– Также предстоит проверить наличие тифлокомментирования и скрытого сурдоперевода. Пути эвакуации в зале должны быть информационно обозначены, чтобы в случае чрезвычайной ситуации человек с инвалидностью мог спастись, – отметил он.

Парламентарий напомнил, что в прошлом году в целях создания необходимых условий для полного и эффективного вовлечения инвалидов в общественную жизнь был принят приказ Минкульта России, которым утверждены правила обеспечения доступности кинозалов для инвалидов. Согласно документу, в кинотеатрах необходимо создать все условия для самостоятельного передвижения инвалидов по кинотеатру, в том числе, установить поручни, пандусы, раздвижные двери, создать и поддерживать достаточную для проезда колясок ширину дверных проемов, предусмотреть тактильные мнемосхемы плана помещений кинотеатра. Не менее чем 3% от количества зрительских мест в одном из кинозалов должны быть оборудованы специальными устройствами, позволяющими демонстрировать фильмы с тифлокомментарием.

– Полученные данные обо всех выявленных нарушениях будут обобщены и направлены в Министерство культуры для принятия соответствующих мер реагирования, – резюмировал Михаил Терентьев.

С необходимостью внесения в «Карту доступности» информации об оборудованных для людей с ограниченными возможностями здоровья кинотеатрах согласна региональный координатор федерального партийного проекта «Единая страна – доступная среда», председатель комитета по социально-культурному законодательству Законодательного собрания Иркутской области Ирина Синцова.

– Мы с коллегами на селекторе обсуждали, что, пожалуй, ни в одном кинотеатре не увидишь человека на инвалидной коляске, но это объяснимо тем, что большинство развлекательных центров находятся на верхних этажах и, наверное, они организовывались без учета таких ситуаций, когда человек с ОВЗ захочет их посещать. Но доступность должна быть всеобъемлющей и поэтому в июне мы в рамках проекта «Единая страна – доступная среда» в Иркутской области с участием волонтеров, будущих музыкантов и театральных деятелей проведем мониторинг доступности кинотеатров и театров для людей с различными нозологическими группами инвалидности. На мой взгляд, они также в полной мере должны иметь возможность посещать культурные учреждения, – подчеркнула региональный координатор проекта.

В Иркутской области мониторинг доступности кинотеатров для людей с особенностями развития начнется с июня в большинстве крупных городов региона.

– На первом этапе в этом году будут обследованы кинотеатры в крупных городах области, таких, как Иркутск, Братск, Усолье-Сибирское, Шелехов, Усть-Илимск и Тайшет. Естественно, в перечисленных городах будут задействованы местные ресурсы. Считаю, что задача достаточно сложная, потому что проверяющие должны обладать знаниями о потребностях людей с различными нозологическими группами инвалидности, поэтому вместе с волонтерами доступность кинотеатров на практике проверят люди с особыми потребностями. Они будут оценивать путь от остановочного пункта до кресла в зрительном зале. Также будут оцениваться и санитарно-гигиенические условия, – отметила Ирина Синцова.

Справка:

  • Основные цели партпроекта «Единая страна – доступная среда» – организация постоянного мониторинга реализации государственной программы РФ «Доступная среда» на федеральном и региональном уровнях; содействие совершенствованию российского законодательства в соответствии с положениями Конвенции ООН о правах инвалидов; содействие расширению возможностей участия общественных объединений инвалидов в предоставлении социальных, медицинских и реабилитационных услуг людям с инвалидностью и ограничениями по здоровью; содействие раскрытию потенциала и освещению вклада инвалидов в социально-экономическую жизнь страны.

По инф. Телеинформа

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