Куда едут ангарские лифты?

Всё смешалось в домах Приангарья – власти, подрядчики и СМИ.

Капремонт лифтов в Иркутской области – проблема, которая едва ли не каждый день преподносит неожиданные повороты. Особенно в Ангарске, где замена подъёмников идёт со скрипом до сих пор, несмотря на то, что должна была завершиться ещё в декабре 2018 года. Большую часть лифтов не принимает Ростехнадзор, а те новые, что работают в тестовом режиме, «падают» и могут быть опасны для жильцов. На подрядчика заведено уголовное дело, а власти пытаются всячески «замять» эту историю. Кто виноват в сложившейся ситуации, и что делать дальше? Попробуем разобраться.

Компания «Звезда» винит в несвоевременной замене лифтов органы местного самоуправления и слишком большой объём работ, а областной Фонд капремонта не видит причин для расторжения с подрядчиком договора. Такие выводы следуют из прошедшей 6 марта пресс-конференции, посвящённой замене лифтового оборудования в многоквартирных домах Иркутской области.

Пресс-центр едва вместил всех желающих разобраться в сложившейся ситуации. Участников было много не только со стороны журналистов, но и со стороны спикеров. Мирно начавшаяся встреча к концу превратилась в жаркие дебаты. Но обо всём по порядку.

Вначале слово взял генеральный директор Фонда капитального ремонта МКД Иркутской области Константин Рассолов. Он отметил, что 2018 год стал беспрецедентным по количеству подлежащего замене оборудования.

– Нам предстояло заменить 442 лифта в 157 домах региона. Мы провели работы в Ангарске, Иркутске, Усолье-Сибирском, Саянске, Железногорске-Илимском, Усть-Куте, Усть-Илимске и Братске. За три предыдущих года, до начала реализации программы по капремонтам подъёмного оборудования, мы заменили всего 162 лифта, что в три раза меньше, чем было в ушедшем году, – отметил Константин Рассолов.

Именно такой большой объём работ и стал, по мнению присутствующих, причиной существенного срыва сроков. Работы, которые должны были закончиться ещё в декабре 2018 года, только-только завершились в Саянске и близятся к финалу в Ангарске. Там устраняют последние замечания.

– В 2018 году по всей стране происходила замена лифтового оборудования. В результате создался дефицит персонала, который можно было бы привлекать к работе в нашем регионе. Поэтому работы затянулись, – продолжал Константин Рассолов.

По заверению руководителя Фонда, соответствующие выводы уже сделаны, и на 2019 год под замену попадут всего 185 лифтов, в основном в Братске и Усть-Илимске.

Затем главный инженер Фонда капремонта МКД Александр Попов «любезно разжевал» всю процедуру замены лифтов от подготовки проектно-сметной документации до сдачи оборудования в эксплуатацию. В течение всей пресс-конференции он не раз возвращался к этому подробному докладу, чтобы убедить журналистов в том, что у подрядчика, в данном случае ООО «Звезда», ограничена зона ответственности. Впрочем, должного эффекта его речь не возымела – репортёры всё равно задавали неудобные вопросы.

Наконец, от общего перешли к частному – слово предоставили заместителю директора ООО «Звезда» Андрею Фадеенко. Он пояснил, что компания в феврале 2018 года подписала контракт с областным Фондом капремонта на замену 246 подъёмников в Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском и Саянске.

– Сейчас в Саянске работы завершены, подписываются акты. В Ангарске осталось два дома, в которых необходимо устранить замечания Ростехнадзора. Это девять несданных лифтов. Надеемся закрыть проект, – отметил Андрей Фадеенко. Также представитель подрядчика озвучил свою версию такой существенной задержки по сдаче лифтового оборудования. Заключается она, как ни странно, в саботаже со стороны ангарских чиновников.

– На первом этапе мы подготовили проектно-сметную документацию, которую необходимо было согласовать с Фондом капремонта и органами местного самоуправления. Руководитель одного из департаментов мэрии всячески задерживала согласование документов. Обоснования были такие: ей не нравилось, что лифты привозят из Белоруссии, она считает, что оборудование дорогое и, возможно, некачественное. Соответственно, из-за несогласованной проектной документации мы не смогли приступить к работе вовремя.

Правда, дальше Андрей Фадеенко отметил, что спустя некоторое время «Звезда» всё же приступила к работам на свой страх и риск – без согласования документов. В июле подрядчик демонтировал лифты, а вот к установке новых приступил только осенью. На вопрос: «Почему люди так долго вынуждены были ждать и подниматься пешком?» ответил:

– Не было своевременного финансирования. Ангарская администрация не утвердила смету, подрядчик не смог платить своим работникам. Люди разбежались, поэтому получился такой значительный перерыв.

Однако журналистам газеты «Ангарские ведомости» в местной мэрии назвали совсем другую версию произошедшего. Её озвучила редактор издания Татьяна Габидулина, обратившись к представителю подрядчика.

– Василина Шунова, на которую вы ссылаетесь, прокомментировала нашей газете, что первые документы, которые вы предоставили в департамент, поступили 6 июня. Между тем по договору в мае вы должны были выполнить уже 30% работ. Почему так поздно подали бумаги? Документы, по её утверждению, у вас не приняли потому, что не предоставлен акт осмотра объектов. Без него приёмка документов не может быть осуществлена, – высказалась Татьяна Габидулина.

Представитель «Звезды» парировал, что в договоре не указаны конкретные сроки работ. Поэтому всю сумму предоплаты по контракту, а также собственные деньги, подрядчик потратил не на работу, а на закупку оборудования. Каждый лифт индивидуально изготавливается для каждого конкретного дома и поэтому пришлось заказывать весь объём сразу.

– Василине Витальевне Шуновой мы отправили все документы на согласование. Она думает, что одна из частей не согласована, мы думаем иначе. И акты осмотра у нас были, – заметил Андрей Фадеенко.

Также представитель подрядчика отметил, что их зона ответственности заканчивается на этапе, когда работы завершены и лифты передаются в управляющую компанию. Дальше именно управляющие компании должны поставить их на учёт в Ростехнадзор. Стало быть, все подъёмники, которые сейчас работают без одобрения ведомства, – головная боль «управляшек», а никак не «Звезды».

Более того, присутствующие уверяли, что постановка на учёт в Ростехнадзор – процедура почти формальная, схожая, по их мнению, с постановкой на учёт машины. Это всего лишь справка о том, что оборудование внесено в базу и ему присвоен собственный номер. Все нарушения технического порядка устранены на этапе передачи лифта в руки управляющей организации.

Из слов присутствующих получается, что в Ангарске работающие в «тестовом режиме» лифты – это вина «управляшек». И ответственность в случае ЧП нести тоже им. Ведь это они подписали акт приёмки оборудования, а значит, согласны с тем, что все механизмы исправны и работают.

В зале тут же вспомнили ситуацию с недавним ЧП, когда в доме погас свет и лифт пролетел вниз три этажа вместе с жильцами.

Эту информацию представители службы жилищного надзора полностью опровергли, уверяя, что лифт не мог упасть из-за выключившегося света. Он всего лишь остановился, а слухи о его падении сильно преувеличены и растиражированы местными СМИ.

На вопрос о том, куда делось демонтированное оборудование, представители Фонда капремонта ответили, что всё оно передано представителям собственников, то есть в управляющие компании региона.

Главный инженер фонда Александр Попов подчеркнул:

– Одно из условий договора – передача демонтированного оборудования собственнику. Без этого мы не оплачиваем работы, – заметил он.

– То есть все управляющие компании получили старые лифты назад? – поинтересовались журналисты.

– Да, конечно, – заверил главный инженер.

В этот момент заместитель директора УК ООО «ЖИЛКОМ» Людмила Вольнова отрицательно покачала головой. Позже, без камер и диктофонов, Людмила Алексеевна подтвердила, что у них демонтированного оборудования не было и нет.

Такие несостыковки вызвали массу вопросов и комментариев у журналистов. Как и не убедили противоречивые и размытые объяснения спикеров, касающиеся срыва сроков работ. Журналист Галина Солонина спросила у представителей фонда, не намерены ли они внести ООО «Звезда» в чёрный список подрядчиков.

– Нет никаких причин на сегодня, чтобы компания «Звезда» попала в чёрный список, – отметил Константин Рассолов.

– А какие должны быть причины? – попросила пояснить Солонина.

– Давайте называть всё своими именами. Не чёрный список, а реестр недобросовестных подрядчиков. Для того, чтоб компания «Звезда» или любая другая, попала в список, должны пройти определённые процедуры. Должно быть что-то существенное. Одна из причин – расторжение договора. Оснований для расторжения договора на сегодняшний день нет, – ответил руководитель фонда.

– Нарушение сроков работ не является существенным? – спросила Галина Солонина.

– Является, но на определённых условиях мы применяем другие санкции против этой компании. В этом случае мы наложили достаточно существенные штрафные санкции, которые выражаются в десятках миллионов рублей, – подчеркнул Рассолов.

Напомним, прокуратура инициировала уголовное дело в отношении подрядчика ООО «Звезда», который занимался заменой лифтов в многоквартирных домах Иркутской области.

Сегодня в Ангарске 51 подъёмник работает в тестовом режиме. Как считает депутат ангарской думы Александр Куранов, это незаконно и может привести к трагическим последствиям.

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