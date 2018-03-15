Кубок мэра дворовым командам

54 дворовые команды приняли участие в VIII открытых соревнованиях по мини-хоккею с мячом на Кубок мэра Иркутска. Отборочные игры проводились по выходным в каждом округе с 27 января по 18 февраля на хоккейных кортах муниципального учреждения «Городской спортивно-методический центр».

От Свердловского округа участвовали 17 команд, от Правобережного – 8, 16 команд представляли Октябрьский округ и 13 – Ленинский. В финал вышли по две команды от каждого округа в трёх возрастных группах.

Финал состоялся на стадионе «Рекорд». Во время торжественного открытия турнира к юным спортсменам обратился мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

– Я очень рад приветствовать всех ребят сегодня на этом поле. Желаю в будущем вам всем стать чемпионами, но самое главное – всегда идти по жизни со спортом, всегда добиваться поставленных целей и вести здоровый образ жизни. Мне очень приятно, что в нашем городе, где хоккей с мячом – один из самых популярных видов спорта, сложилась своя собственная традиция проведения детских турниров, – отметил глава города.

По результатам финальных игр победителем в младшей возрастной группе стала команда «Школьная» из Ленинского округа, второе и третье места заняли команды Октябрьского округа – «Бригантина» и «Постышева».

В средней возрастной группе лидерами также стали представители ленинской команды «Школьная», на втором месте команда «Девятка» из Правобережного округа, «бронзу» взяли ребята из команды «Энергетик» Свердловского округа.

В старшей возрастной группе первое место заняла команда из Ленинского округа «Иркут», второе место досталось команде «Универ» из Свердловского округа, третье место взял старший состав команды «Школьная» из Ново-Ленино.

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