Кто рано встаёт – тот сразу в магазин идёт

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев призвал пожилых жителей региона в период сложной эпидемиологической ситуации посещать магазины с 9:00 до 11:00. Это поможет предотвращению распространению коронавирусной инфекции.
Глава региона обратился к гражданам, не относящимся к категории риска, с просьбой по возможности также минимизировать посещение магазинов в это время.
— Мы просим жителей региона отдавать приоритет старшему поколению, чтобы пожилые люди могли спокойно и без дополнительного риска для своего здоровья приобрести товары первой необходимости, — подчеркнул Игорь Кобзев.
Как сообщает пресс-служба губернатора, жителям Приангарья также следует воздержаться от посещения мест большого скопления людей и по возможности пользоваться онлайн-услугами, в том числе для приобретения продуктов. Так, например, торговая сеть «Слата» имеет собственную службу доставки продуктов питания в следующих городах Иркутской области: Иркутск, Ангарск, Шелехов, Братск. Также доставку продуктов осуществляют «Абсолют», «Вулкан», «СберМаркет».
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