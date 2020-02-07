Кто доволен медициной?

Проблемные вопросы оказания медицинской помощи жителям Иркутского района обсудили на выездном заседании комитета по здравоохранению и социальной защите областного парламента, которое прошло под руководством Александра Гаськова в селе Хомутово. Участие в заседании приняли председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол, вице-спикер Кузьма Алдаров, члены комитета Артем Лобков, Светлана Шевченко, депутаты Галина Кудрявцева и Ирина Синцова, а также депутаты думы Иркутского района, представители регионального правительства.

«Сегодня мы обсуждаем ситуацию в отдельно взятом Иркутском районе, но, в принципе, такие же проблемы есть и в других территориях области. Везде нужно строить и ремонтировать поликлиники, больницы, ФАПы, решать вопросы дефицита кадров, обеспечивать доступность и высокое качество медицинской помощи жителям. Сегодня недовольство существует не только у пациентов, но и у медицинских работников, в первую очередь, по справедливому начислению заработной платы», – отметил Сергей Сокол.

Председатель комитета по социальной политике администрации Иркутского района Екатерина Михайлова рассказала, что особенностью территории является прирост населения, как естественный, так и связанный с миграционными процессами. В связи с этим социальные объекты, больницы и школы, серьезно перегружены. Жители населенных пунктов, приближенных к Иркутску или Шелеховскому району, часто получают медицинские услуги там. Однако часть населения, особенно в отдаленных территориях, не прикреплена ни к какой поликлинике. В поселениях не хватает фельдшерско-акушерских пунктов, в прошлом году их было построено меньше, чем планировалось. Выходом из данной ситуации администрация района считает приобретение передвижного ФАПа. Ощущается серьезная нехватка фельдшеров – в настоящее время ставки вакантны в 17 ФАПах, также не хватает врачей, особенно узких специалистов. По словам Екатерины Михайловой, район не в силах решить вопрос с предоставлением жилья медикам, в связи с чем предлагается рассмотреть вопрос строительства кооперативного жилья для врачей и учителей. Еще один важный вопрос – отсутствие аптечных пунктов в отдаленных поселках.

Заместитель министра здравоохранения Елена Голенецкая отметила, что укомплектованность врачами в Иркутском районе составляет 74%, средним медперсоналом – 70%, эти показатели выше среднеобластных. Вместе с тем, действительно не хватает медицинских объектов, с учетом обширной площади района и разбросанности населенных пунктов. И. о. министра здравоохранения Наталия Ледяева пообещала, что передвижной ФАП будет приобретен, также для улучшения качества услуг будут открываться кабинеты врачей общей практики. Планируется также организовать и передвижные аптечные пункты. Для повышения кадровой обеспеченности в конце прошлого года был направлен запрос в министерство здравоохранения с просьбой увеличить целевой набор в Иркутском медуниверситете, также планируется увеличить набор на бюджетные места в медицинских колледжах. Кроме того, будет запущена программа переподготовки медсестер, которые смогут освоить профессию фельдшеров.

Заместитель председателя комитета по здравоохранения Артем Лобков напомнил, что несколько лет назад Законодательное собрание Приангарья внесло изменения в закон, позволившие выделять средства областного бюджета на создание условий для привлечения медицинских кадров, в первую очередь, обеспечение жильем. Депутат Галина Кудрявцева, представляющая в областном парламенте Иркутский район, обратила внимание на вопрос нехватки медиков в школах, которые в территории, к тому же, переполнены.

Глава регионального парламента отметил, что между депутатами Законодательного собрания и министерством здравоохранения региона налаживается конструктивное взаимодействие. «Это, безусловно, вселяет надежду на то, что вместе мы сможем кардинально изменить нынешнюю непростую ситуацию в областном здравоохранении, вывести его на качественно новый уровень и достойно выполнить все поручения президента страны. Министерству здравоохранения надо выстраивать взаимоотношения с муниципальными образованиями. Важно также сделать справедливыми и понятными для всех рейтинги строительства соцобъектов – сейчас они вызывают много вопросов», – подытожил Сергей Сокол.

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