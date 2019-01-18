Кто что имеет?

В Иркутской области, как и по всей России, в январе-феврале 2019 года проведут очередное выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах. В Приангарье стать участниками обследования с 19 января по 1 февраля предложат 792 домохозяйствам, сообщает Иркутскстат.

Из этого количества домашних хозяйств 168 находятся в Иркутске, по 24 – в Ангарске, Братске, Бодайбо, Зиме, Киренске, Нижнеудинске, Слюдянке, Тулуне, Усть-Илимске, Усть-Куте, Усолье-Сибирском, Черемхово, а также в населённых пунктах: Большой Луг (Шелеховский район), Жигалово (Жигаловский район), Чунский (Чунский район), Юрты (Тайшетский район), Бохан (Боханский район), Усть-Ордынский (Эхирит-Булагатский район), Березовка (Тайшетский район), Кривошапкино (Киренский район), Перфилово (Тулунский район), Покосное (Братский район) и в ангарском селе Одинск. К слову, всего по России предполагается охватить 60 тысяч домохозяйств.

Как сообщает пресс-служба Иркутскстата, специально подготовленные интервьюеры обойдут жилые помещения и заполнят со слов респондентов две анкеты – семейную и индивидуальную для лиц в возрасте 16 лет и более.

– Жители области уже неоднократно отвечали на вопросы анкет подобного типа о возрасте, семейном и финансовом положении, об уровне образования, участии в трудовой деятельности, о пенсионном обеспечении и социальной поддержке, ведении сельскохозяйственной деятельности, выплаченных налогах и налоговых льготах, обязательных платежах и условиях проживания. Поэтому у тех, кто станет участником опроса впервые, поводов для волнения нет, – говорят в Иркутскстате.

По результатам обследования будет получена информация о фактическом уровне жизни семей, их доходе, об уровне бедности населения и степени имущественного расслоения, о том, доходят ли установленные государством социальные пособия до лиц, которым они предназначены.

По инф. Телеинформа

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