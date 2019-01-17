Крещение Господне: для иркутян готовят иордань, бесплатный чай и палатки для переодевания

Завершаются работы по подготовке Иркутской иордани к празднику Крещения Господня.

Традиционно ледовый комплекс обустраивают на заливе Якоби, сообщает пресс-служба администрации Иркутска. Ход работ проверил мэр города Дмитрий Бердников. Иордань представлена четырьмя купелями, сейчас на территории залива дорабатывают ледовые скульптуры.

– Завершается подготовка к одному из значимых православных праздников Крещению Господню. Волонтеры оформляют ледяные фигуры, а наша главная задача – обеспечить комфорт и безопасность иркутян во время празднования, – заявил Дмитрий Бердников. – Будут оборудованы палатки для обогрева и переодевания, организуют торговлю, горячий чай – бесплатно. Хочу обратить внимание иркутян: в городе есть только одно разрешенное место для крещенского купания – это «Иркутская иордань», в других местах ради безопасности жителей купание в открытых водоемах запрещено.

Праздничные мероприятия начнутся в 10 утра с Крестного хода от храма Александра Невского до иордани. Как пояснил настоятель храма отец Марк, после обряда освящения воды можно будет окунаться в купели.

Рядом с иорданью подготовлена парковка для автомобилей. За общественным порядком будут следить полицейские, сотрудники Росгвардии, казаки и частные охранные предприятия. Безопасность людей во время купания обеспечат сотрудники МКУ «Безопасный город», также будут дежурить машина скорой помощи и сотрудники МЧС.

Для удобства жителей будут установлены палатки для переодевания. С 11.00 МУП «Комбинат питания города Иркутска» организует подачу горячего чая. На территории залива будут продавать горячие блюда. Сотрудники полиции обращают особое внимание, что распитие спиртных напитков будет строго запрещено.

Специалисты Роспотребнадзора провели забор и анализ проб воды. Результат показал, что она соответствует всем санитарным нормам для купания. Питьевую воду специалисты рекомендуют брать в храмах.

Иордань будет работать до 24.00 19 января. После этого все купели будут засыпаны снегом.

По инф. Телеинформа

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