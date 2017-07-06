Красный петух не отступает

Власти регионов Сибирского федерального округа занижали площадь лесных пожаров, сильнее всего – в Иркутской области, заявил на профильном совещании глава Рослесхоза Иван Валентик.

«К сожалению, остаётся актуальной тема занижения площадей лесных пожаров. Основные очаги в этом году по Сибирскому федеральному округу занижены в 1,76 раза – это ни много ни мало 385 тысяч гектаров. Наибольшее занижение отмечено в Иркутской области – 116 тысяч гектаров», – сказал он.

Как пишут РИА Новости, климатические спутники НАСА получили новые фотографии лесных пожаров в Восточной Сибири, чьё число уже превысило прошлогодние значения, но их площадь пока уступает масштабам возгораний прошлым летом, сообщает Институт космических исследований НАСА имени Годдарда.

Как показывают новые снимки, число пожаров в Якутии и Забайкалье в этом году уже достигло рекордной отметки – 1287 очагов возгораний, что примерно на две сотни пожаров больше, чем в аналогичный период времени в 2016 году.

Тем временем, как сообщает пресс-служба регионального правительства, по данным на утро 5 июля, в Иркутской области было зарегистрировано восемь лесных пожаров в Качугском районе на общей площади 13 274 га и один в Чунском районе на площади 1150 га. Все они локализованы. Также в зоне постоянного космического наблюдения остался один пожар в Мамско-Чуйском районе на площади 351 га леса и 41 га редколесья.

Кроме указанных очагов, в регионе также тушат четыре возгорания в «Заповедном Прибайкалье» и ещё одно – в Чунском районе. Такие данные приводит пресс-служба федеральной Авиалесоохраны. Ведомство отмечает, что в соседних с Иркутской областью регионах зафиксированы 22 лесных пожара – 14 очагов на территории Бурятии и восемь – в Красноярском крае.

За сутки 4 июля на землях лесного фонда в Иркутской области ликвидировано 16 лесных пожаров, 11 из которых находились в зоне постоянного космического мониторинга. Общая площадь ликвидированных пожаров составила 37 844 га покрытой лесом и 19 583 га нелесной территории.

1 июля пожарные-десантники спасли от огня населённый пункт Чанчур Качугского района. В трёх километрах от деревни был лесной пожар, который, после смены направления и усиления ветра, повернул на жилые дома. Региональной диспетчерской службой Иркутской области было принято решение перебросить на защиту населённого пункта лесопожарное десантное формирование. Координацию действий взял на себя летчик-наблюдатель Качугского отделения Иркутской базы авиационной охраны лесов Александр Шкурко, на место вылетел вертолёт Ми-8 Братского авиапредприятия. В течение трёх часов к деревне было переброшено 40 пожарных-десантников, в том числе 12 сотрудников ОГБУ «Иркутскавиалесоохрана» и 28 сотрудников федерального резерва ФБУ «Авиалесоохрана».

Работа по защите населённого пункта проводилась всю ночь. Действия пожарных осложняли погодные условия, переменный порывистый ветер, направленный на деревню. К утру угроза перехода огня на жилые дома была отведена, пожар остановили в 150 метрах от ближайшего строения. Сейчас жителям Чанчура лесной пожар не угрожает.