Красный петух не отступает

Власти регионов Сибирского федерального округа занижали площадь лесных пожаров, сильнее всего – в Иркутской области, заявил на профильном совещании глава Рослесхоза Иван Валентик.
«К сожалению, остаётся актуальной тема занижения площадей лесных пожаров. Основные очаги в этом году по Сибирскому федеральному округу занижены в 1,76 раза – это ни много ни мало 385 тысяч гектаров. Наибольшее занижение отмечено в Иркутской области – 116 тысяч гектаров», – сказал он.
Как пишут РИА Новости, климатические спутники НАСА получили новые фотографии лесных пожаров в Восточной Сибири, чьё число уже превысило прошлогодние значения, но их площадь пока уступает масштабам возгораний прошлым летом, сообщает Институт космических исследований НАСА имени Годдарда.
Как показывают новые снимки, число пожаров в Якутии и Забайкалье в этом году уже достигло рекордной отметки – 1287 очагов возгораний, что примерно на две сотни пожаров больше, чем в аналогичный период времени в 2016 году.
Тем временем, как сообщает пресс-служба регионального правительства, по данным на утро 5 июля, в Иркутской области было зарегистрировано восемь лесных пожаров в Качугском районе на общей площади 13 274 га и один в Чунском районе на площади 1150 га. Все они локализованы. Также в зоне постоянного космического наблюдения остался один пожар в Мамско-Чуйском районе на площади 351 га леса и 41 га редколесья.
Кроме указанных очагов, в регионе также тушат четыре возгорания в «Заповедном Прибайкалье» и ещё одно – в Чунском районе. Такие данные приводит пресс-служба федеральной Авиалесоохраны. Ведомство отмечает, что в соседних с Иркутской областью регионах зафиксированы 22 лесных пожара – 14 очагов на территории Бурятии и восемь – в Красноярском крае.
За сутки 4 июля на землях лесного фонда в Иркутской области ликвидировано 16 лесных пожаров, 11 из которых находились в зоне постоянного космического мониторинга. Общая площадь ликвидированных пожаров составила 37 844 га покрытой лесом и 19 583 га нелесной территории.
1 июля пожарные-десантники спасли от огня населённый пункт Чанчур Качугского района. В трёх километрах от деревни был лесной пожар, который, после смены направления и усиления ветра, повернул на жилые дома. Региональной диспетчерской службой Иркутской области было принято решение перебросить на защиту населённого пункта лесопожарное десантное формирование. Координацию действий взял на себя летчик-наблюдатель Качугского отделения Иркутской базы авиационной охраны лесов Александр Шкурко, на место вылетел вертолёт Ми-8 Братского авиапредприятия. В течение трёх часов к деревне было переброшено 40 пожарных-десантников, в том числе 12 сотрудников ОГБУ «Иркутскавиалесоохрана» и 28 сотрудников федерального резерва ФБУ «Авиалесоохрана».
Работа по защите населённого пункта проводилась всю ночь. Действия пожарных осложняли погодные условия, переменный порывистый ветер, направленный на деревню. К утру угроза перехода огня на жилые дома была отведена, пожар остановили в 150 метрах от ближайшего строения. Сейчас жителям Чанчура лесной пожар не угрожает.
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! • Последние новости • Наша история • Судьбы людские • Наша почта, наши споры •
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
- Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ • Все новости про пенсии и деньги • Пенсионные новости • Военным пенсионерам • Работающим пенсионерам •
Next
Prev
Кончина атамана Кочкина
Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
Старый Иркутск
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
История Иркутска: Город и его музей
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
История Сибири: Последний белый город
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды».
Цицерон
ПРОЛОГ
Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
Составьте свою родословную
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
Отступления и победы лейтенанта Яныкина
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
История Сибири: Самоцветы Смоленщины
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Время выбрало нас...
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
Город моей юности
Впервые я познакомился с Иркутском в 1953 году, точнее говоря, даже не с самим городом, а его представителями в лице актёров Иркутского театра музыкальной комедии.
Война и мир Дмитрия Лебедева
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
История Сибири: Кругоморская дорога у Байкала
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
Павел Пономарёв, купец и меценат
Павел Андреевич Пономарёв родился 20 июня 1844 года в Иркутске в доме своего отца в Малыгинском переулке Знаменского предместья. Крестили его 22 июня в Покровской церкви, расположенной недалеко от их дома. Во...
Простые истины Феофана Затворника
Пятый год Сретенский монастырь продолжает издавать серию церковных календарей. Это не просто календари, какими мы привыкли их видеть. Это книги.
Иконы Кремля
В почитаемый православными праздник, — Успение Богородицы — на Красной площади состоялась торжественная церемония открытия надвратной иконы Спаса Смоленского на Спасской башне.
Next
Prev
70 тысяч человек установили мобильное приложение ПФР
Около 70 тысяч человек скачали приложение Пенсионного фонда для мобильных устройств, которое предоставляет еще более удобный доступ к ключевым электронным услугам и сервисам Личного кабинета ПФР для граждан. ...
Льготы работающим пенсионерам
Для работающих пенсионеров предусмотрены определённые льготы. Сайт для пенсионеров «Мои года» (moi-goda.ru) собрал перечень льгот в одну подборку.