КПРФ и ЕР будут драться за малые партии в Законодательном собрании Иркутской области

Две политические партии, которым удалось провести наибольшее количество своих депутатов в Законодательное собрание Иркутской области, – КПРФ и «Единая Россия»– намерены договариваться с так называемыми малыми партиями, чтобы составить коалиции. Об этом представители партий заявили на пресс-конференциях 11 сентября 2018 года.

«Будем находить общий язык с другими партиями. Мы предлагаем им присоединиться к нам, рассмотреть взаимодействие с «Единой Россией». Это хороший, живой, здоровый процесс», – заявил секретарь ИРО ЕР Сергей Брилка. Он напомнил, что возникла уникальная ситуация, когда в Законодательном собрании будут сформированы фракции сразу пяти политических партий.

На взаимодействие с малыми партиями рассчитывает и КПРФ. Второй секретарь Иркутского обкома КПРФ Евгений Рульков рассказал, что твёрдыми союзниками коммунистов будут трое парламентариев, которых поддержала партия «Гражданская платформа». «Мы надеемся, что в любом случае при необходимости найдём и среди депутатов фракции «Справедливой России», ЛДПР, да и от «Единой России» сторонников, которые поддержат нашу позицию по ключевым вопросам», – сказал Рульков.

Говоря о предстоящем избрании руководителей комитетов и комиссий в ЗС, Евгений Рульков сказал: «Думаю, мы пойдём на пакетное соглашение и не будем, имея большинство депутатских мандатов, забирать все должности себе и нашим союзникам. Пока это моё мнение, но думаю, оно будет принято. Будем договариваться и с «Единой Россией», и со «Справедливой Россией», и с ЛДПР, чтобы выстроить общую работу в интересах жителей, в интересах развития экономики и социальной сферы Иркутской области».

Как уточнили политологи, скорее всего, ЛДПР и СП примут сторону «Единой России». Такая коалиция (24 депутата) сможет влиять на принятие важнейших решений без оглядки на коммунистов и их сторонников.

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