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Корпоративные клиенты Сбербанка могут воспользоваться электронным чеком
По инф. Телеинформа   
06 Июня 2019 г.
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Сбербанк реализовал электронный чек – возможность создания электронной заявки на выдачу наличных денежных средств с расчетного счета клиента. Электронный чек можно оформить в Сбербанк Бизнес Онлайн без посещения офиса банка. Бумажный чек при наличии такой заявки также не требуется, сообщает пресс-служба банка.

Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов:

– Все наши новые инициативы по обслуживанию бизнеса направлены прежде всего на повышение удовлетворенности клиента, а значит, и его лояльности. Это правильный путь – мы делаем не так, как легче банку, а в деталях анализируем потребности бизнеса, стремимся экономить его время, во главу ставим заботу об интересах партнеров. Предлагаемый нами продукт – как раз из этого ряда.

Внедрение новой услуги сократило время совершения операций на 20%. В результате количество выдаваемых бумажных чековых книжек снизилось на 30%, а потребление бумаги уменьшилось на 100 000 листов.

За два месяца услугой воспользовалось более 10 тысяч корпоративных клиентов. По 15 тыс. электронных чеков выданы наличные на сумму 6 млрд рублей.

По инф. Телеинформа

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