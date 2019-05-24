Корейский побратим Иркутска

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Делегация депутатов думы Иркутска и Государственной думы РФ посетила столицу Республики Кореи Сеул и город-побратим Иркутска Каннын. В состав делегации вошли председатель думы Иркутска Евгений Стекачёв, депутат Государственной думы РФ от Иркутской области Сергей Тен, депутаты думы Иркутска Алексей Распутин, Алексей Савельев и Юрий Коренев.
В Сеуле депутаты провели встречи на государственном уровне – в Национальной ассамблее Республики Корея. Состоялись приёмы с участием председателя комитета по земле, инфраструктуре и транспорту Национальной ассамблеи Республики Кореи госпожи Пак Сун Чжа и председателя комитета по государственному управлению и безопасности Национальной ассамблеи Республики Кореи господина Ин Чже Гына. Также депутаты изучали в Сеуле опыт работы системы «Умный город» (Smart City).
– Депутаты представили не только Иркутск, но и Иркутскую область на высоком международном уровне. Обмен опытом в вопросах муниципального управления позволит реализовать в Иркутске и других городах региона лучшие практики наших зарубежных коллег, – рассказали члены делегации.
В Канныне гостям из Иркутска также предложили насыщенную программу. В течение двух дней состоялись встречи с мэром города господином Ким Хан Гыном и председателем городского совета господином Чхве Сун Гыном, сотрудниками мэрии и городского совета. Депутаты думы Иркутска ознакомились с принципами благоустройства Каннына (автобусные остановки, станции метро), посетили центр переработки отходов, осмотрели достопримечательности.
Депутаты также изучали опыт Каннына в работе с общественными пространствами, вопросы взаимодействия исполнительной и законодательной ветвей муниципальной власти и жителей, взаимоотношения муниципалитета с провинцией и со столицей – Сеулом.
Иркутские парламентарии рассказали про музей под открытым небом на полигоне твёрдых коммунальных отходов на 6 км Александровского тракта. Эта информация заинтересовала корейскую сторону, в Канныне благодаря этому теперь может появиться такой же. Также они рассказали о деятельности Иркутского авиазавода, о самолётах-амфибиях БЕ-200, которые могли бы стать особенно полезными для Республики Кореи, поскольку каждые несколько лет в горах случаются лесные пожары.
Депутат Алексей Савельев рассказал и о том, что российский самолёт МС-21, серийное производство которого начнётся в Иркутске с 2021 года, будет на высочайшем уровне конкурировать с А-320 и Боингом-737.
Депутат Юрий Коренев вручил в дар муниципальной библиотеке книги иркутских писателей с автографами и добрыми пожеланиями авторов. Корейская сторона отметила, что планируется начать работу над созданием в библиотеке отдела русской литературы.
– Иркутск регулярно посещают делегации из городов-побратимов, других государств. С Республикой Корей у областного центра установлены крепкие дружеские и деловые связи. В 2014 году мы принимали в Иркутске делегацию из Каннына, в 2016 году – из города Иксана. Республика Корея отличается высоким уровнем жизни граждан, продуманной организацией общественных пространств, более технологичным подходом к благоустройству городов. Уверен, некоторые принципы можно адаптировать к иркутским условиям, – отметил Евгений Стекачёв.
В завершении поездки депутаты поблагодарили корейских коллег за поддержку спортсменов сборной России на Олимпиаде в Канныне и пригласили в Иркутск с официальным визитом.
Поездка в Республику Корею состоялась за счёт личных средств депутатов. Визит депутатов думы Иркутска в город-побратим Каннын состоялся впервые за пять лет.
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