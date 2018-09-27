ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Депутат Госдумы Михаил Щапов уверен, что регион должен сам контролировать утилизацию отходов БЦБК
По инф.Телеинформа   
27 Сентября 2018 г.
Изменить размер шрифта

shapov mikhail

Итоги совещания председателя правительства Дмитрия Медведева с вице-премьерами прокомментировал депутат Государственной думы РФ Михаил Щапов. Он убеждён, что контролировать этот процесс должны региональные власти, так как именно они наиболее заинтересованы в том, чтобы работы были выполнены с должной тщательностью.

«Процесс ликвидации, точнее разработки проекта ликвидации отходов БЦБК, действительно затянулся. Напомню, что три года были потеряны во многом из-за федеральных властей – выбранный ими по конкурсу подрядчик не справился с заданием, в дело вынуждена была вмешаться Генпрокуратура, работы застопорились.

Сейчас исполнителем выступает Росгеология, и, насколько мне известно, её специалисты недовольны переданными им материалами и заново исследуют содержимое шламонакопителей, где содержатся отходы БЦБК.

Однако я бы делал акцент не на сроках, а на качестве проводимых работ. Результатом проекта должна быть полная ликвидация опасности загрязнения озера Байкал отходами БЦБК. А их накопилось около шести миллионов тонн, более десятка различных загрязняющих веществ. Боюсь, что три года – слишком сжатые сроки для подготовки качественного проекта утилизации и его последующего исполнения.

Кроме отходов на полигонах ЦБК остаётся проблема загрязнения грунтовых вод под комбинатом. Ликвидация этого загрязнения, насколько мне известно, в документах не упоминается. Этот вопрос также требует решения.

Безусловно, этот процесс должен идти под контролем региона. Как показал опыт, федеральные ведомства не заинтересованы в быстром поиске действительно эффективного решения. Единственные кто по-настоящему заинтересованы в этом – жители города Байкальска, Слюдянского района и в целом жители Иркутской области. Поэтому у региона должен быть максимальный контроль над исполнением программы утилизации: от подготовки проекта до его финансирования и реализации» – отметил Михаил Щапов.

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске