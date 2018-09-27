Депутат Госдумы Михаил Щапов уверен, что регион должен сам контролировать утилизацию отходов БЦБК

Итоги совещания председателя правительства Дмитрия Медведева с вице-премьерами прокомментировал депутат Государственной думы РФ Михаил Щапов. Он убеждён, что контролировать этот процесс должны региональные власти, так как именно они наиболее заинтересованы в том, чтобы работы были выполнены с должной тщательностью.

«Процесс ликвидации, точнее разработки проекта ликвидации отходов БЦБК, действительно затянулся. Напомню, что три года были потеряны во многом из-за федеральных властей – выбранный ими по конкурсу подрядчик не справился с заданием, в дело вынуждена была вмешаться Генпрокуратура, работы застопорились.

Сейчас исполнителем выступает Росгеология, и, насколько мне известно, её специалисты недовольны переданными им материалами и заново исследуют содержимое шламонакопителей, где содержатся отходы БЦБК.

Однако я бы делал акцент не на сроках, а на качестве проводимых работ. Результатом проекта должна быть полная ликвидация опасности загрязнения озера Байкал отходами БЦБК. А их накопилось около шести миллионов тонн, более десятка различных загрязняющих веществ. Боюсь, что три года – слишком сжатые сроки для подготовки качественного проекта утилизации и его последующего исполнения.

Кроме отходов на полигонах ЦБК остаётся проблема загрязнения грунтовых вод под комбинатом. Ликвидация этого загрязнения, насколько мне известно, в документах не упоминается. Этот вопрос также требует решения.

Безусловно, этот процесс должен идти под контролем региона. Как показал опыт, федеральные ведомства не заинтересованы в быстром поиске действительно эффективного решения. Единственные кто по-настоящему заинтересованы в этом – жители города Байкальска, Слюдянского района и в целом жители Иркутской области. Поэтому у региона должен быть максимальный контроль над исполнением программы утилизации: от подготовки проекта до его финансирования и реализации» – отметил Михаил Щапов.

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