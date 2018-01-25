Контракт поможет

В 2017 году в Иркутской области 35 управлений социальной защиты населения, подведомственные министерству социального развития, опеки и попечительства, заключили 466 социальных контрактов с гражданами, находящимися в трудной жизненной ситуации, на общую сумму более 14 млн рублей. С учётом всех членов семей поддержкой социального контракта пользуются 1994 человека, что составляет 5,6% от общего числа граждан, получивших государственную социальную помощь. Об этом сообщил министр социального развития, опеки и попечительства региона Владимир Родионов.

Министр отметил, что с семьями, имеющими детей до 16 лет, заключено 436 социальных контрактов, что составляет 94% от общего числа заключённых контрактов. Средний размер ежемесячной помощи на основании контракта составляет 5834 рубля.

Основные мероприятия, включённые в программу социальной адаптации: ведение личного подсобного хозяйства, разведение и содержание домашнего скота и птицы, активный поиск работы при посредничестве центра занятости населения, прохождение курсов профессиональной подготовки, реализация продуктов, полученных от личного подсобного хозяйства, индивидуальная предпринимательская деятельность, изготовление кондитерских изделий.

– В ходе реализации за 2017 год социальных контрактов среднедушевой доход семей увеличился в среднем в 1,6 раз, у 24 семей увеличился доход от трудовой деятельности, у 218 семей увеличились натуральные поступления из личного подсобного хозяйства, 28 человек прошли профессиональную переподготовку, 174 семьи, а это 28% от общего количества семей, преодолели трудную жизненную ситуацию, связанную с низкими доходами семьи, вышли из категории малоимущих семей, – уточнил Владимир Родионов.

Министр напомнил, что система социальной поддержки развивается в направлении адресной помощи с учётом доходов граждан. При этом устраняется почва для иждивенчества отдельных малообеспеченных граждан трудоспособного возраста с одновременным повышением их социальной ответственности за себя и свои семьи.

Социальный контракт – это соглашение, которое заключается между гражданином и органом социальной защиты населения с целью помочь человеку выйти из трудной жизненной ситуации. Трудная жизненная ситуация, как правило, сопряжена с инвалидностью, болезнью, финансовыми трудностями, безработицей и другими обстоятельствами, которые могут возникнуть по независящим от человека причинам.

Контракт заключается на срок от трёх месяцев до одного года на основании программы социальной адаптации, разработанной уполномоченным органом совместно с получателем социальной помощи, в которой предусматриваются обязательные для реализации мероприятия.

Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам на основании социального контракта в Иркутской области осуществляется с 2014 года.

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