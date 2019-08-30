Консультации, мастер-классы, конкурсы: в Иркутске открылась выставка «Серебряный возраст»

Областная выставка для старшего поколения «Серебряный возраст»-2019 открылась в иркутском «Сибэкспоцентре». Такое мероприятие проходит уже третий год, министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области принимает в мероприятиях выставки активное участие.

– Уверен, что современное общество будет успешным, если сможет обеспечить полноценную поддержку пожилых людей и их интеграцию в процесс социального развития общества. Проведение таких выставок, как «Серебряный возраст», даёт дополнительный стимул для поиска новых подходов в работе с пожилыми людьми, расширения спектра услуг и демонстрации их достижений, – отметил первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Алексей Макаров.

В программе выставки: ярмарка вакансий, консультации специалистов по вопросам пенсионного обеспечения, трудоустройства, социальным, юридическим и психологическим вопросам, консультации медицинских и санаторно-курортных учреждений, конференции, семинары, круглые столы, мастер-классы, конкурсы, выступления творческих коллективов, продуктовые ярмарки и дегустации новинок.

Работа выставки «Серебряный возраст» продлится до 4 сентября.

По инф. Телеинформа

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ