Конституция. Работа над поправками

Продолжаем публиковать мнения об изменении Конституции России, которое в своём послании Федеральному Собранию 15 января 2020 года предложил президент России Владимир Путин. Сегодня свою точку зрения высказывают: доктор исторических наук, профессор Станислав Гольдфарб, профессор права Сергей Шишкин и шеф-редактор медиа-группы «БайкалТелеинформ» Михаил Дронов.

С.И. Гольдфарб: «Это штрихи развития государства»

Существующая Конституция принималась в 1990-х годах. Все помнят, какое это было время, и любой конституционный документ отражает его. То, что в обществе, государстве и мире произошли существенные изменения – это однозначно. Поправки в свои Конституции вносят все страны. Это не большая беда, это штрихи, которые отражают развитие того или иного государства.

И вносимые сейчас поправки назрели. У нас в развитии государства и общества давным-давно обозначились как положительные, так и отрицательные стороны, которые мешают нам, поэтому я не вижу ничего страшного в том, что эта работа будет сделана.

Почему такие сжатые сроки? С одной стороны, это, может, и спешка. С другой – в России всё готовится загодя. То, что мы сейчас определяем как спешку, возможно, является заключительным этапом длительной подготовки. Смотрите: юридические науки развиваются, государственное строительство развивается, понимание о том, что мы живём немножко в другом мире, пришло уже давно. Поэтому я лично для себя сделал вывод, что эта работа начала проводиться раньше, сейчас мы наблюдаем только её завершающую стадию.

Мы – страна такая забавная очень, мы во всём видим заговор, какие-то интересы. Но, на самом деле, весь мир так устроен: возникают первоочередные задачи, они решаются или не решаются, возникают другие задачи. Вызовов очень много. Если в буквальном смысле читать поправки, то что плохого в том, что в Конституции зафиксируют обязанность государства пенсии платить? А в чём проблема, если будет записано ограничение срока президентства? Или то, что высших должностных лиц будет парламент утверждать? Возможно, я чего-то недопонимаю, но у меня, как обывателя, сложилось больше позитивное отношение к тому, о чём говорил президент.

Я могу назвать много примеров, когда в либеральном государстве возникал фашизм. И есть масса примеров, когда в тоталитарном государстве вдруг расцветал либерализм. Ну, например, мы знаем Пиночета как диктатора и палача, но при его режиме экономика Чили пришла в порядок, народ зажил веселее. А потом пришли сандинисты, этакие демократы, и всё стало хуже. Мы, опять же, склонны во всём видеть второй, третий, пятый смысл. Наверное, это правильно. Но если читать буквально, то о каком либерализме может идти речь, если парламент утверждает высших чиновников? По-моему, просто идёт некое упорядочивание государственного строительства, такой процесс, когда все понимают, что чрезмерное усиление одного крыла государственной власти – не есть очень хорошо. Хотите назвать это либерализцией? Пускай это будет либерализация. Хотите назвать это демократизацией – пускай будет демократизация. По мне, эти все «ция» не имеют никакого значения

C. И. Шишкин: «Это сублимат общественного сознания»

Сначала по срокам. Чтобы написать Конституцию 1993 года, понадобился год в очень непростое время. Сейчас же мы имеем дело с правками отдельных сторон и фрагментов конституционных институтов, а это скорее техническая работа, нежели смысловая. Поэтому времени достаточно.

Теперь по содержанию. Я уже говорил, что Конституция – не проходной двор и не стоит туда лазить по пустякам, переписывать её так, как кому-то хочется. И это уже показал пример, когда вначале 90-х на каждой сессии Верховный Совет РФ вносил свои правки и, влезая в полномочия президента, увеличивал полномочия себе. Это привело практически к порогу гражданской войны. Так что лишний раз трогать текст Конституции чревато. Сейчас мы понимаем, что за 25 лет что-то накопилось и это что-то мы увидели на 20 страницах президентского текста. Владимир Путин мотивировал каждую из тем, которую предложил отремонтировать.

Но и излишне фантазировать на тему конституционных экзерсисов недопустимо, будь то предложение включить в преамбулу Конституции гоголевский пассаж о птице-тройке или мнение о том, что в Конституции нужно упомянуть Бога. Такой уход от предмета разговора – огромный риск. Конституция, на мой взгляд, – это сублимат общественного договора, общественного спокойствия и общественного сознания. С её текстом шутить нельзя – ошибки могут стоить дорого.

Что же касается усиления Государственного Совета, то в демократическом государстве есть классическая формула о системе сдержек и противовесов. Есть разделение труда по поводу осуществления госфункций, а есть сдерживающая система. Один властный институт сдерживает и уравновешивает другой, чтобы не было выпуклости и акцентов. Дисбаланс – всегда опасность, ведущая к узурпации. У нас в стране, несмотря на то, что Путин говорит о президентской республике, республика суперпрезидентская. Фигура президента выведена за классическую схему разделения властей. В нынешней России президент – арбитр над системой, он – гарант баланса. В этой связи появление Госсовета с предполагаемым председательством в нем Владимира Путина – это разгрузка идеи суперпрезидентской республики. Это – возвращение к классике. Поэтому появление Госсовета я не вижу как форму диффузии классической системы разделения властей. Другой вопрос – надо компетенционно посмотреть и сбалансировать отношения между Государственной думой, Советом Федерации и Госсоветом. Это будет разделение труда и ни в коем случае не нарушение системы сдержек и противовесов.

М.Ю. Дронов: «Нужен новый общественный договор»

Для краткости сошлюсь на политолога Сергея Шмидта, который считает, что Владимир Владимирович Путин расширяет инструментарий своих правовых возможностей на 2024 год и далее.

Как этот инструментарий будет применен конкретно – не знает никто, включая самого лидера страны. Это просто козырные карты, которые можно будет применить так или сяк.

Практически же, для всех мыслящих людей (независимо от политической ориентации – от ярых либералов до ультралевых) главным на сегодня является вопрос: насколько безропотно проголосует страна за весь «комплект поправок оптом»? Потому что невозможно логически объяснить никому, как взаимосвязаны гарантированная индексация пенсий или МРОТ и повышение статуса Госсовета, чьи полномочия еще только предстоит прописать, и почему их надо одобрять в составе такого вот «комплексного обеда»?

Да, полагаю, что страна проголосует за это все-таки, но не абсолютным, а чисто арифметическим большинством. И это будет символом терпеливой лояльности, всего лишь, а вовсе не идейной солидарностью с властью.

Кстати, насчет безропотности: мониторя федеральный информпоток, я вижу голоса вполне спокойных и не склонных к фронде политиков и общественных деятелей, которые не торопятся взять под козырек. Так вот, сейчас будет очень интересен состав этого спокойно возражающего меньшинства. Именно им не будет стыдно перед собственными детьми и внуками, когда придется объяснять – за что же они такое голосовали в 2020 году? А дети и внуки будут и конфузливо посмеиваться, и досадливо сожалеть (как мы сегодня, читая стенограммы митингов 1930-х годов).

А еще – федеральная власть, сама того не желая, запустила невиданный социальный флешмоб, дав старт выдвижению самых разнообразных «поправок в Конституцию» (вплоть до Православия как госрелигии).

Диапазон этих предложений показывает всю широту идейных и моральных ценностей в современном обществе и их, зачастую, принципиальную непримиримость. И вот за эту возможность увидеть весь спектр – власти можно, пожалуй, и сказать спасибо. Но только за это. По-хорошему, это говорит только об одном: России действительно нужна бы новая Конституция, а точнее – новый общественный договор! Такие вещи, как цели страны и народа в 21 веке, соотношение прав человека и государства, ответственность властей, очень бы не помешало обсудить и подписать заново. Только делается это, конечно, не за месяц-полтора. И даже не за полтора года. Полагаю, что никто в мире не осудил бы Россию за то, что власти и народ взяли бы тайм-аут лет так на десять-пятнадцать, чтобы хорошенько подумать: как дальше жить будем?

Ну а то, что будет нынче проголосовано и принято – это ведь просто заведомо очередной тактический документ, с диапазоном действия как раз лет на десять максимум. Так к этому и надо относиться – вот только называя вещи своими именами. А то перед подрастающими поколениями стыдно будет.

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