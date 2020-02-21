Коньки, покорившие сердца

15 февраля 39-й раз прошли традиционные соревнования конькобежцев-ветеранов Иркутской области. В этот раз гонки состоялись в Ангарске.

Трудно назвать в Приангарье другой вид спорта, который бы подарил стране столько олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы, как коньки!

Второй год подряд вместе с ветеранами спорта стартуют и конькобежцы девяти – двенадцати лет.

Нынешние соревнования получили статус «Матч ветеранов. Эстафета поколений по конькобежному спорту»

Многое меняется в жизни и спорте, но остается спортивный азарт, стремление к победе и равнение на тех, кто достиг высших вершин в спорте. Да и как иначе, если главный судья соревнований Борис Фомин – мастер спорта международного класса, участница забегов Ольга Тарасова имеет титулы чемпионки мира и Европы, участница Олимпиады, а Светлана Шорникова – чемпионка мира среди юниоров.

Перед юными спортсменами выступил представитель администрации города, в недавнем прошлом чемпион России, победитель и призер международных соревнований, участник Олимпийских игр в Турине Артем Детышев.

Уже первые старты девочек и мальчиков на дистанции 300 метров показали, что по скорости они не желают уступать ветеранам. Хорошим результатам способствовала не столько солнечная и теплая погода, но и тщательно подготовленный лед, четкое судейство и, конечно, шумная поддержка родителей и друзей. Диктор объявляет первую чемпионку – Валерию Новикову.

К юным спортсменом 10-12 лет внимательно присматриваются тренеры. Им скоро защищать честь Иркутской области на зональных соревнованиях. А результаты будут расти вместе с открытием Центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта. Им, в отличие от предшественников, не придется уезжать из родного города на учебу, на сборы, предсезонную ледовую подготовку в Москву, Коломну, Челябинск, где есть крытые стадионы, чтобы повышать мастерство. Мечтают быть большими мастерами и остаться в родном городе ангарчане Екатерина Плынская и Артем Никитин, победившие соперников в острой борьбе.

Не менее захватывающими были забеги ветеранов. Сначала на старт на дистанцию 300 метров вышли женщины 30-40 лет, затем 41-50 лет. Вновь блеснули мастерством, стартовавшие в первой паре О. Тарасова и многократная победительница ветеранских соревнований С. Шорникова, вновь не оставившая никаких шансов своим соперницам.

Вновь блеснули мастерством, хорошей техникой постоянные старейшие участники областных соревнований Н. Гранин, Л. Беломестных. Однако не обошлось без неожиданностей. На десятые доли секунды их опередил житель Окинского района А. Цыренов, тренирующийся на льду реки и озера.

Захватывающимися получилась эстафета 4х100 метров, где палочку передавали ветераны юным спортсменам. Причем в составе каждой из девяти команд обязательно бежал известный конькобежец.

Так, в команде-победительнице, показавшей лучшее время 53,0 секунды, стартовала Ольга Тарасова, в команде, занявшей второе место, – председатель Федерации конькобежного спорта Александр Банько, а в команде, занявшей третье место, – Алексей Зеленин.

А потом было награждение победителей медалями, грамотами, кубками, ценными подарками.

Председатель Совета ветеранов города Иркутска В. А. Беляев вручил грамоты организаторам соревнований И. Шумилову и А. Зеленину.

Главный судья соревнований Борис Фомин пожелал всем участникам, чтобы юбилейные, 40-е старты ветеранов собрали максимальное число спортсменов.

Ветераны показывают юным спортсменам пример активного долголетия, пробуждают желание продолжать заниматься любимым видом спортом.

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