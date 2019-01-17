Коммерческие дороги на Крайнем Севере планируют сделать бесплатными для легковых авто

В Госдуме 15 января состоялось первое в весенней сессии заседание комитета по транспорту и строительству с участием первого замминистра транспорта РФ Иннокентия Алафинова и руководителей общественных организаций.
Комитет рассмотрел несколько вопросов в области транспорта и дорожной сферы. В частности, подробно обсуждался законопроект о внесении изменения в статью 37 федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации». Этот законопроект направлен на совершенствование использования механизмов государственно-частного партнерства для обеспечения автомобильными дорогами отдаленных и труднодоступных районов, проезд по которым может осуществляться за плату. Он был рекомендован комитетом к принятию Государственной думой в первом чтении с учетом ряда замечаний.
Сергей Тен в своем выступлении обратился к Иннокентию Алафинову с вопросом об уточнении нормы законопроекта в отношении движения по таким дорогам различных видов транспорта. Парламентарий настаивает на четком смысловом содержании нормы о бесплатном проезде по таким дорогам легковых автомобилей.
– Потенциально в Иркутской области по предусмотренной законопроектом схеме может быть реализован проект строительства моста через реку Витим в районе Бодайбо и реку Лена в районе Жигалово. Данная инициатива создаст условия для успешного решения вопроса привлечения частных инвестиций в целях ускоренного развития транспортной инфраструктуры удаленных территорий. Таким образом, принятие законопроекта призвано снять транспортные ограничения для населения и бизнеса районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, это соответствует государственным приоритетам пространственного развития России, – отметил Сергей Тен.
В ходе заседания депутаты также детально рассмотрели вопрос парламентского контроля за ходом реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
– На приведение сети автодорог Иркутской области в нормативное состояние в 2019 году запланировано 1,3 млрд рублей, в 2020 – 1,7 млрд рублей, в 2021 – 4,5 млрд рублей. Благодаря проведенной работе по расширению проекта Иркутской области будут также выделены дополнительные средства на дороги в Братске и Усолье-Сибирском. Все эти средства должны быть не просто потрачены, но использованы прямо по назначению и эффективно, – резюмировал Сергей Тен.
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