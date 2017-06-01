Комфортный город

К благоустройству Иерусалимской лестницы в Иркутске планируют приступить в июле текущего года в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды г. Иркутска в 2017 г.». Об этом на выездном совещании с участием представителей администрации города и ИРОО «Иркутский исторический некрополь» сообщила заместитель председателя комитета по градостроительной политике Ольга Иванова.

– В первую очередь, наша задача – привести лестницу в нормативное состояние. Также будет проведено освещение, выполнено озеленение, обустроены клумбы, установлены лавочки и малые архитектурные формы. Планируется организация смотровой площадки на верхнем уровне и пешеходной зоны у основания лестницы. Сегодня решается вопрос с реставрацией памятника Борцам Революции, а также рассматривается возможность оборудования парковочных мест в рамках муниципально-частного партнёрства, – отметила Ольга Иванова.

Кроме этого, участники совещания посетили территорию Иерусалимского кладбища. Рассмотрели варианты обеспечения безопасности и создания условий для комфортного пребывания на его территории. В частности, в ближайшее время здесь планируется произвести обрезку деревьев, частично отсыпать тропинки для предотвращения скапливания воды, в некоторых местах высадить цветы.





В рамках муниципальной программы формирования комфортной городской среды предусмотрена реализация ряда проектов по благоустройству Иркутска на условиях софинансирования из федерального, областного и местного бюджетов. Кроме Иерусалимской лестницы, будут благоустроены бульвар Гагарина и остров Юность, бульвар Постышева, площадь Конституции, собор Богоявления, пляж Якоби, особо охраняемые природные территории «Синюшина гора» и сад Томсона, набережная в микрорайоне Солнечный, сквер на пересечении улиц Степана Разина и Чкалова, «Вампиловский сквер» в микрорайоне Первомайский, остров Конный, состоится оборудование детской площадки и спортивного корта в посёлке Кировский.