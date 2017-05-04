Комфортный город

Около ста жителей Ново-Ленино и Иркутска-2 обсудили планы по благоустройству восьми общественных пространств в микрорайонах. Встреча горожан с архитекторами и представителями администрации Иркутска состоялась в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Архитекторы Сибирской лаборатории урбанистики представили концепцию благоустройства сада Томсона. Горожане поддержали обустройство ярмарочной площади, восстановление оранжереи, организацию классов для экологического развития школьников и устройство искусственного пруда на территории сада.

Разработчики отметили, что, учитывая природоохранный статус территории, планируется представление концепции экологическим и природоохранным общественным организациям и сообществам. В концепцию парка «Комсомольский» архитекторами STB Project ltd будут внесены предложения по разделению лыжни и велодорожки, обустройству четырёх входных групп парка. Особое внимание жителей уделялось сохранению существующего озеленения и формированию новых аллей.

Кроме этого, жители округа были задействованы в проектировании ещё шести площадок, которые выставлены на интернет-голосование по определению самого популярного общественного пространства города Иркутска. В частности, присутствующие рассмотрели обустройство сквера на улице Розы Люксембург в районе домов 217, 217а, 219 и 221, хоккейного корта и парка возле школы № 29, сквера на пересечении улиц Генерала Доватора и Воровского, парка «Победа», а также скверов на пересечении улиц Сибирских партизан, Жукова, Шпачека и Красный Путь, Марии Ульяновой, Маршала Говорова.

– Жители округа единодушны во мнении, что данные общественные пространства должны быть тихими, уютными, комфортными для отдыха. Здесь необходимо установить малые архитектурные формы, обеспечить уличное освещение, ограждения, обновить тротуарное покрытие, в некоторых местах организовать спортивные и детские площадки. Все пожелания будут учтены при разработке концепций благоустройства этих территорий, – отметила заместитель председателя комитета по градостроительной политике администрации Иркутска Ольга Иванова.

В Иркутске самые популярные общественные пространства определяли с помощью интернет-голосования. Более 30 тысяч участников отдали предпочтение площади на бульваре Постышева. Итоги подвели на очередном заседании общественной комиссии по обсуждению проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Иркутска на 2017 год» под руководством вице-мэра Ивана Носкова.

Данная площадь была включена в перечень для голосования как территория, в благоустройстве которой заинтересованы жители. После проведения ряда встреч горожан и архитекторов по соучаствующему проектированию запланировано организовать здесь дорожно-тропиночную сеть, организовать освещение и парковку, установить архитектурные сооружения и малые архитектурные формы, детскую площадку, оформить газоны, провести озеленение, обустроить ливневую канализацию.

– Благоустройство здесь будет проводиться в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Другие общественные пространства, которые участвовали в интернет-голосовании с 18 по 27 апреля, также планируется благоустраивать. Приоритет будет отдан тем, где высокая степень готовности документов, реализация благоустройства актуальна именно в 2017 году, а также данная территория особенно значима для горожан, – отметила Ольга Иванова.