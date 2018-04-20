Комфортная среда Иркутска

Завершился третий этап обсуждения соучаствующего проектирования дизайн-проектов общественных пространств, которые благоустроят в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» в Октябрьском округе Иркутска.

Среди участников итогового совещания были представители различных конфессий, архитекторы, депутаты думы Иркутска, специалисты департамента городской среды КГО и комитета по градостроительной политике администрации города, представители ТОС и другие.

В частности, архитектор Олег Бадула представил итоговый дизайн-проект благоустройства общественной территории историко-мемориального комплекса «Иерусалимская Гора». Планируется обустройство Аллеи Памяти, входной группы, зоны отдыха (металлическое ограждение, уличные диваны, урны, наружное освещение и др.), установка информационных стендов по истории памятного места на разных языках, обустройство цветников, озеленение и посадка деревьев и другое.

В рамках благоустройства Лисихинского парка планируется установка беседки памяти, стелы с информацией зон кладбища, скамеек, цветников. Особое внимание уделено сохранению и реставрации ограждения, которое имеет историческую ценность.

Участники встречи также обсудили итоговый дизайн-проект благоустройства общественной территории «Курсантский сквер по улице Советская, 176, корпус 193». С учётом пожеланий жителей городка ИВВАИУ предложено установить скалодромы и горки, амфитеатр, спортивные дорожки, детский песочный городок, беседки, благоустроить зону досуга для проведения массовых значимых мероприятий, провести озеленение и так далее. В 2018 году выполнят ремонтные работы по ремонту Курсантской дороги, остальное благоустройство завершат в 2019 году.

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