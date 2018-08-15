Комфорт не для «отписки»

Чиновники оценили результаты работы по проекту «Городская среда».
Формирование комфортной городской среды – это, кажется, не просто красивые слова для «отписок» в министерствах. Даже самые суровые скептики не смогут отрицать факт: в последнее время детские площадки, урны, скамейки, даже уличные тренажёры появляются в парках и скверах не только крупных городов, но и небольших населённых пунктов. Похоже, что этот проект действительно работает. В этом недавно убедились и некоторые чиновники, которые решили устроить проверку новых объектов.
Председатель комитета по социально-культурному законодательству Заксобрания региона Ирина Синцова посетила несколько дворов и общественных территорий в Усолье-Сибирском и Саянске, благоустроенных в прошлом году в рамках программы по формированию комфортной городской среды.
В апреле и мае 2018 года было проведено обследование уже благоустроенных объектов в муниципальных образованиях, которое выявило ряд недочётов, требующих от подрядчиков дополнительные работы в рамках исполнения гарантийных обязательств. В Саянске не было выявлено ни одного такого случая. Там в прошлом году отремонтировали 12 дворов, при этом особое внимание было уделено озеленению территорий.
– Стоит отдать должное жителям этих дворов, которые очень активно включились в реализацию проекта и внесли свой существенный вклад, сделав большое количество клумб и зелёных насаждений, – рассказала Ирина Синцова. – Эти дворы не просто стали комфортнее для жизни, но и наряднее, ярче. Особое внимание жителями уделяется и вопросам безопасности во дворах. Видно, что именно они выступают основными заказчиками, контролёрами и пользователями в реализации данного проекта.
Также депутат отметила положительный опыт Саянска в синхронизации всех существующих программ, касающихся благоустройства, – это проекты «Народные инициативы», «Городская среда» и программа по капитальному ремонту многоквартирных домов, что делает благоустройство объекта завершённым и целостным. В этом году городу выделены средства и на благоустройство общественных пространств, в связи с чем было принято решение о размещении уличных тренажёров на территориях при школах.
В Усолье-Сибирском участники выездного мероприятия, в том числе заместитель руководителя филиала ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России» «Проектный офис ЖКХ и городской среды» Юрий Сурженко, посетили Верхний парк. По словам Ирины Синцовой, несмотря на вечернее время и будний день, все спортивные и детские площадки были заняты, горожане самого разного возраста гуляли в парке. Как сообщил мэр города Максим Торопкин, сегодня стоит задача по обустройству в парке общественных туалетов, о чём просили сами жители, а также пунктов питания и торговли. Также был проведён мониторинг исправления выявленных нарушений в нескольких дворах Усолья-Сибирского.
Как подчеркнул Юрий Сурженко, можно сделать вывод: в Иркутской области программа работает и работает эффективно, и многие успешные практики отдельных муниципальных образований Приангарья должны быть распространены на другие территории, в том числе касающиеся проектной деятельности, а также осуществления контроля качества выполненных работ.
Кстати, председатель Заксобрания Сергей Брилка отметил, что сегодня территории готовы осваивать большие объёмы средств с учётом уже наработанного опыта, расширения возможностей подрядных организаций. Также, по словам спикера, особое внимание следует уделить развитию малого бизнеса, работающего в сфере благоустройства. Например, в Усолье-Сибирском все урны, скамейки и светильники, установленные в рамках проекта, были изготовлены исключительно местными производителями.
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