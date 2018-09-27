Комбинат упразднён, отходы остались

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил «как можно быстрее» провести мероприятия по утилизации отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.

«Хранилище его токсичных отходов находится в километровой зоне от побережья Байкала, и оставлять его там абсолютно недопустимо. Мы все понимаем, как важно беречь такое уникальное озеро, как Байкал, тем более что в случае чрезвычайной ситуации могут пострадать и местные жители, и тысячи туристов. Необходимые решения приняты. Есть поручение президента, есть распоряжение правительства, действует специальная федеральная целевая программа. Нужно провести работу по ликвидации отходов, с тем, чтобы реализовать приоритеты в сфере экологии. Кстати, мы сегодня обсудим это на заседании Президиума совета по стратегическому развитию. Средства на финансирование работ по ликвидации отходов комбината в бюджете на текущий год и два последующих предусмотрены в рамках этой ФЦП, всего это более 4,5 млрд рублей. Нужно как можно быстрее провести мероприятия по утилизации отходов Байкальского комбината», – сказал Медведев 24 сентября на совещании с вице-премьерами.

Глава правительства заметил, что работа комбината давно остановлена, а к ликвидации отходов до сих пор практически так и не приступили.

Напомним, что Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат получил известность как крупнейший источник загрязнения Байкала. Предприятие упразднено в 2013 году.

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