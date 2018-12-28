Когда работа в радость

Уже совсем скоро, в 2020 году, Ивано-Матрёнинская детская больница будет праздновать юбилей – 125-летие со дня своего создания. Сколько же за эти годы произошло изменений, сколько людских судеб видели эти корпуса, сколько было спасённых детских жизней!

В 1972 году, благодаря настоянию главного врача больницы Е. Н. Стояновой, это медицинское учреждение получило здание на ул. Депутатской, 22, что помогло значительно расширить коечный фонд стационара. На втором этаже пятиэтажного корпуса было открыто отделение на сто коек для лечения детей первого года жизни. Его организатором и заведующей стала А. Е. Бессонова, которая дневала и ночевала на работе.

Не хватало медицинского персонала и оборудования да даже элементарных ложек и кружек в столовой. Надёжным помощником Анны Евстафьевны стала старшая медсестра Светлана Дмитриевна Румянцева. Вместе они смогли создать главное – преданный делу коллектив единомышленников.

Коллектив грудного отделения ИМДКБ

С годами менялся профиль отделения, возрастало количество коек для малышей. В конце девяностых сюда из других отделений больницы, которая к тому времени уже именовалась Ивано-Матрёнинской, «переселили» детей, оставшихся без попечения родителей и требующих не только лечения, но и реабилитации и дальнейшего оформления в дом ребёнка.

Сейчас в отделении больницы для детей грудного возраста тридцать пять коек. Дети получают здесь лечение, проходят реабилитацию после хирургической коррекции врождённых пороков сердца, пороков развития центральной нервной системы, желудочно-кишечного тракта и других заболеваний.

Сюда же поступают дети, которые, к сожалению, остаются без попечения родителей – от матерей, находящихся в алкогольной зависимости или попавших в трудную жизненную ситуацию.

Сколько же тепла, материнской ласки и заботы требуется от персонала, чтобы заменить такому малышу и маму с папой, и дедушку с бабушкой! Уход за такими детьми осуществляется только палатной медицинской сестрой. Ни другие медсёстры, ни родители, находящиеся в стационаре по уходу за своими родными детьми, к таким пациентам не допускаются. Малыши здесь получают все необходимые лечебные процедуры. Но медики видят в них не только больных, а прежде всего маленьких человечков, пришедших в жестокий для них мир пусть со своей болью, но желающих жить и радоваться этой жизни. Поэтому к ним здесь относятся с особой любовью: ласкают, играют, больше разговаривают. И как бывает радостно, когда дети начинают отвечать на это заботу своими улыбками!

Бывают и радостные события, когда мама встаёт на путь исправления и ребёнка возвращают в семью. Но, к сожалению, нередки и повторные поступления младенца. Тогда уже решается вопрос об оформлении подопечного в Дом ребёнка.

«Ну, что, малыш, будем ждать маму?» Врач О. М. Сыроватская

С 1979 года и по настоящее время отделение возглавляет Г. И. Стальмахович, врач высшей категории, заслуженный врач Российской Федерации. Галина Ильинична благодарит судьбу, которая привела её в родную «Матрёшку», где в грудничковом отделении она обрела второй дом. «Я благодарна коллективу, – говорит она, – который принял, вырастил меня и всегда находится рядом – и в трудных ситуациях, и в радости».

С 1982 года и до выхода на заслуженный отдых в 2015 году рука об руку с ней шла и врач высшей категории Н. В. Головнёва, которой работа, по ёё словам, всегда приносила радость. «Редко можно найти такого специалиста и человека, который бы так любил свой труд, с такой теплотой и заботой относился бы не только к своим маленьким пациентам, но и к их родителям», – говорит о ней Галина Ильинична.

В 1979 году эстафету старшей медицинской сестры от С. Д. Румянцевой приняла И. Ю. Архипова. Её организаторские способности и личные человеческие качества помогли сохранить в коллективе хороший микроклимат и добрые, деловые отношения. А через тридцать лет на смену этой великолепной старшей медсестре пришла не менее опытная Лариса Тимофеевна Неводничева, которая и по сей день является настоящей хозяйкой отделения и надёжным помощником врачей.

Более тридцати пяти лет выполняет обязанности процедурной сестры и О. Ю. Старчак. «Высокий профессионализм, стремление всегда и всем прийти на помощь, бережное отношение к маленьким пациентам и их мамам», – отзывается о ней заведующая отделением.

Эти замечательные качества Ольги Юрьевны подтверждает и представитель общественных организаций больницы Л. А. Мамонтова: «Если нам необходимо привезти на праздник ветеранов Великой Отечественной войны, помочь им в чём-то, мы всегда обращаемся к ней. Знаем, что за ней наши ветераны всегда будут как за каменной стеной». Впрочем, такой же отзывчивостью отличается и сама Любовь Адольфовна.

Ответственность за порученное дело, дисциплинированность, неравнодушие к больным детям и их родителям, высокие моральные качества – всё это не просто выпестовано в дружном коллективе, но и переходит вместе с традициями от одного поколения работников к другим. Поэтому и хорошие показатели работы отделения, поэтому и низкая текучесть кадров.

Врач О. М. Сыроватская, медицинские сёстры И. Ю. Парфентьева, Л. М. Аксёнова, Н. В. Черненко, Н. Ю. Дудина, Н. В. Помазкина, Т. В. Зиновьева, Л. В. Чепурная, К. Д. Катунцева, массажист А. А. Кобец... Эти старожилы отделения – самые ответственные и надёжные сотрудники.

Массаж – это так приятно и интересно! Массажист А. А. Кобец

И после выхода на заслуженный отдых пенсионеры не теряют связи с родным отделением – они всегда здесь желанные гости.

...Через несколько дней наступит новый, 2019 год. В праздники здесь не бывает «длинных» выходных – работники «Матрёшки» всегда на страже здоровья своих маленьких пациентов и в любой момент готовы придти им помощь! Вот и хочется поздравить всех сотрудников этой замечательной больницы, действующих и ветеранов, с наступающим Новым годом! Пожелать им здоровья и оптимизма, чтобы они и впредь не теряли своей душевной теплоты и были по-прежнему верны высокому долгу медицинского работника!

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