Когда, кому?

График выплаты пенсий через кредитные учреждения (банки) на сентябрь 2018 года.

12 сентября: Усть-Илимский район.

13 сентября: Октябрьский, Кировский, Куйбышевский районы г. Иркутска; Бодайбинский район, Иркутский район, Катангский район, Мамско-Чуйский район.

14 сентября: Ленинский район г. Иркутска; Заларинский район, Казачинско-Ленский район, Куйтунский район, Киренский район, Нижнеудинский район, Ольхонский район, Слюдянский район, Тулунский район, Усть-Кутский район, Усольский район, Усть-Удинский район, Усть-Ордынский Бурятский округ, Черемховский район, Чунский район.

17 сентября: Свердловский район г. Иркутска; Братский район.

21 сентября: Ангарский городской округ, Балаганский район, Жигаловский район, Зиминский район, Саянск, Качугский район, Нижнеилимский район, Тайшетский район, Шелеховский район.

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