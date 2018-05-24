Литературный фестиваль пройдёт в Иркутске.

Литературный квартал «Книги и люди: век XXI» пройдёт в Иркутске в сквере имени Кирова 3 июня. Организатор мероприятия – муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная система города Иркутска».

В программе фестиваля: краеведческий квест «В поисках купеческого клада», викторина «Иркутская история», площадка «Знаешь ли ты русский язык?» (интеллектуальный поединок и уроки каллиграфии), дефиле книжных новинок, площадка «Иркутск – Япония – Россия», посвящённая перекрёстному году Японии в России, (чтение хокку, фотозона, викторина «В поисках Японии в Иркутске», мастер-класс по технике оригами). Также запланированы детские спектакли в «Кукольном балаганчике», мастер-классы по изготовлению книжных закладок, открытый микрофон, встречи с иркутскими писателями и поэтами, бардами, творческими коллективами, представителями национально-культурных центров и волонтёрами, книговорот «От читателя к читателю!» и другое.

Начало мероприятия в 11:00. Справки по телефону: 22-66-87.

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