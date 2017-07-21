Китайские врачи проходят стажировку в ИОКБ

В Иркутскую областную клиническую больницу на стажировку приехали врачи Первой городской больницы Харбина (КНР). В составе делегации, которую возглавляет главный врач медучреждения Ли Чжеисян, терапевт, хирург, нейрохирург, травматолог, рентгенолог и невролог.
– Соглашение о сотрудничестве нашей больницы с ИОКБ было подписано в июне, до этого в течение года мы внимательно изучали опыт иркутских коллег, – сообщил Ли Чжеисян – Нас настолько впечатлил уровень их работы, что мы форсировал решение вопроса со стажировками наших специалистов. Нам определенно есть, чему у них учиться.
Главный врач ИОКБ Пётр Дудин подчеркнул, что больница открыта для сотрудничества:
– На днях из Китая вернулись наши нейрохирурги, и вот уже китайские коллеги приехали смотреть, как организована у нас эта работа. Полдня провели в операционной, смотрели, расспрашивали, записывали.
Заведующий отделением нейрохирургии ИОКБ Сергей Петров рассказал, что специалисты Первой городской больницы Харбина планируют с помощью иркутских коллег организовать центр по хирургическому лечению болезни Паркинсона, рассчитанный на пациентов трех северо-восточных китайских провинций:
– Мы предоставили китайской стороне перечень оборудования, которое необходимо для создания центра. После того, как оно будет закуплено, наши нейрохирурги помогут в отборе пациентов – это очень важный этап, и в обучении хирургическим манипуляциям. Мы готовы делиться опытом, но до этого предстоит выполнить колоссальный объем организационной работы. И, конечно, сотрудничество предполагает преодоление языковых барьеров. Сейчас мы испытываем серьезные трудности в общении, нам необходимы квалифицированные переводчики. К сожалению, ни международный английский, ни латынь тут не работают.
Напомним, в июне 2017 года Иркутская областная клиническая больница и Первая городская больница Харбина заключили соглашение о сотрудничестве. Документ предполагает взаимодействие в области оказания специализированной медицинской помощи, использование возможностей телемедицины, организацию научно-практических конференций в сфере здравоохранения и медицинского образования. Перед этим, в декабре 2016 года, был подписан договор между ИОКБ и больницей провинции Хэйлунцзян, который стал результатом соглашения об обмене опытом между министерством здравоохранения Иркутской области и комитетом здравоохранения и планирования семьи китайской провинции.
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В Иркутскую областную клиническую больницу на стажировку приехали врачи Первой городской больницы Харбина (КНР). В составе делегации, которую возглавляет главный врач медучреждения Ли Чжеисян, терапевт, хирург, нейрохирург, травматолог, рентгенолог и невролог.
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