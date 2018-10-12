Кинофестиваль «Человек и природа» – лучшее кино о самом важном

Фильмы кинофестиваля «Человек и природа» увидят жители Иркутской области. Бесплатные показы лент, получивших призовые места, а также картин конкурсной и внеконкурсной программ, пройдут в разных уголках Иркутской области.

Планируется, что показы охватят более 4 тысяч зрителей. Работы режиссёров из России, Азербайджана, Ирана, Турции, Италии, Бразилии, Белоруссии, Чехии, Норвегии и Германии (всего 10 лент и 18 социально-экологических роликов) увидят жители Байкальска, Слюдянки, Алзамая, посёлков Бохан и Марково, Качуг, Белореченский, Усть-Ордынский, сёл Хомутово и Новожилкино. Показы пройдут и в Иркутске, в Доме кино 20–22 и 27–29 октября.

XVII Байкальский международный кинофестиваль «Человек и природа» им. В. Г. Распутина завершился в Иркутске 25 сентября 2018 года. За пять фестивальных дней состоялось 106 показов, творческие встречи и мастер-классы. Их посетило около 5000 человек. Награды победителей отправились в Китай, Азербайджан, Республику Беларусь, Польшу, Венгрию, Иран, Чехию, Канаду, а также в города России: Якутск, Краснодар, Москву, Пермь, Иркутск.

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