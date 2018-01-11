Карта благоустройства

Городские власти ждут предложений от горожан.

Работа по составлению карты территорий, нуждающихся в благоустройстве, продолжается в Иркутске в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды».

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, предложения от жителей по включению общественных пространств (скверов, набережных, бульваров, парков) принимают в мэрии до 9 февраля. Определять территории, которые войдут в программу, будут путём открытого голосования жителей города в марте 2018 года. Об этом сообщил заместитель мэра – председатель комитета по градостроительной политике администрации Иркутска Александр Ким.

Жители города могут обращаться в комитеты по управлению округами города. Для подачи предложений необходимо составить обращение в свободной форме, приложить схему расположения территории, также можно указать собственные предложения по благоустройству. Дополнительную информацию можно получить по телефону.

В Правобережном округе можно обратиться в управление ЖКХ: ул. Марата, 14, каб. 412, тел. 52-04-33, Наталья Владимировна Пустовалова.

В Октябрьском – в отдел коммунального хозяйства управления ЖКХ: ул. Декабрьских Событий, 27, каб. 28, тел. 52-03-20, Марина Витальевна Ищенко.

В Свердловском – в отдел жилищного хозяйства управления ЖКХ: ул. Терешковой, 24, каб. 407, тел. 52-03-54, Татьяна Владимировна Предеина.

В Ленинском – в управление по работе с населением: ул. Маршала Говорова, 3, каб. 25, тел. 52-03-43, Наталья Николаевна Арцибашева.

В августе 2017 года был организован приём предложений для составления перечня неблагоустроенных территорий города Иркутска. На данный момент сформирован перечень из 284 общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве.

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды города Иркутска на 2018–2022 годы» в течение пяти лет будет благоустроено не менее 25 общественных пространств.

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