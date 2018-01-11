ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Карта благоустройства
По инф. Телеинформа   
11 Января 2018 г.
Изменить размер шрифта

 

Городские власти ждут предложений от горожан.

Работа по составлению карты территорий, нуждающихся в благоустройстве, продолжается в Иркутске в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды».

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, предложения от жителей по включению общественных пространств (скверов, набережных, бульваров, парков) принимают в мэрии до 9 февраля. Определять территории, которые войдут в программу, будут путём открытого голосования жителей города в марте 2018 года. Об этом сообщил заместитель мэра – председатель комитета по градостроительной политике администрации Иркутска Александр Ким.

Жители города могут обращаться в комитеты по управлению округами города. Для подачи предложений необходимо составить обращение в свободной форме, приложить схему расположения территории, также можно указать собственные предложения по благоустройству. Дополнительную информацию можно получить по телефону.

В Правобережном округе можно обратиться в управление ЖКХ: ул. Марата, 14, каб. 412, тел. 52-04-33, Наталья Владимировна Пустовалова.

В Октябрьском – в отдел коммунального хозяйства управления ЖКХ: ул. Декабрьских Событий, 27, каб. 28, тел. 52-03-20, Марина Витальевна Ищенко.

В Свердловском – в отдел жилищного хозяйства управления ЖКХ: ул. Терешковой, 24, каб. 407, тел. 52-03-54, Татьяна Владимировна Предеина.

В Ленинском – в управление по работе с населением: ул. Маршала Говорова, 3, каб. 25, тел. 52-03-43, Наталья Николаевна Арцибашева.

В августе 2017 года был организован приём предложений для составления перечня неблагоустроенных территорий города Иркутска. На данный момент сформирован перечень из 284 общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве.

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды города Иркутска на 2018–2022 годы» в течение пяти лет будет благоустроено не менее 25 общественных пространств.

Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске