Капремонт: планы растут

Капитальный ремонт в 155 многоквартирных домах планирует провести в Иркутске региональный Фонд капитального ремонта МКД Иркутской области в 2017 году. Об этом на депутатских слушаниях сообщил генеральный директор фонда Денис Быков. Вопрос обсудили по инициативе депутатов думы Иркутска Александра Ханхалаева, Сергея Юдина, Антонины Корочкиной, Ларисы Егоровой и Александра Квасова.

Как отметил Денис Быков, областная программа капитального ремонта реализуется на основе краткосрочных планов, которые ежегодно утверждаются министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области. Так, в 2016 году в Иркутске отремонтировано 43 МКД (по области 143 МКД). Работы выполнены в полном объёме.

– С 1 января 2017 года началась актуализация программы из-за перехода на трёхлетние периоды её реализации. С учетом этого, краткосрочный план ремонта МКД в этом году будет существенно увеличен. Кроме того, необходимо проводить работу по уточнению механизма возврата средств собственникам при признании домов ветхими и аварийными. В этом нам не обойтись без помощи думы. Совместная деятельность парламентариев и фонда нужна во многих вопросах по капитальному ремонту, – сообщил глава фонда.

По инициативе председателя думы Иркутска Ирины Ежовой фонд сформировал предложения о включении в перечень услуг работ по капитальному ремонту межэтажных перекрытий. Проект нормативно-правового акта направят в МинЖКХ Иркутской области на согласование.

Депутаты одобрили предложение о совместной работе думы и Фонда капремонта МКД Иркутской области. Депутат Юрий Коренев также предложил обсудить возможность перенаправления взносов на экспертизу состояния домов, которые по факту являются ветхими, но не имеют этого статуса юридически.

– Такая дискуссия развернулась благодаря обращениям наших избирателей. Они приходят на приёмы, задают вопросы. Мы задали их вам и получили ёмкие, профессиональные ответы. Предлагаю продолжить сотрудничество в этом ключе и подходить к работе с терпением и пониманием, – заключил Александр Квасов.