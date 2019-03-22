Капремонт не для всех

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Депутаты Законодательного собрания Иркутской области предлагают исключить из программы капительного ремонта малоквартирные дома. Деньги, которые жильцы вносили в Фонд капремонта, будут возвращены. Вопрос обсудили 15 марта на заседании комитета по собственности и экономической политике ЗС.
– Мы приводим областной закон в соответствие с федеральным. Раньше по жилищному кодексу под программу капремонта не подпадали дома, в которых меньше трёх квартир, теперь из программы исключат и дома, в которых меньше пяти квартир, – отметила первый замминистра жилищной политики, энергетики и транспорта Приангарья Наталья Сдобнова.
Также депутаты планируют исключить из программы капитального ремонта дома, которые изношены на 70% и выше. Вопрос уже неоднократно поднимался на депутатских заседаниях. Не стала исключением и нынешняя встреча. Депутат Ольга Носенко поинтересовалась у представителей министерства, что будет с тем жилым фондом, который не попадёт под капитальный ремонт.
– Этот вопрос нужно отработать с минстроем региона. Люди не должны просто так платить за аварийные дома и капитальный ремонт, которого не будет, – подчеркнула Ольга Носенко.
Наталья Сдобнова прокомментировала, что для признания домов аварийными необходимо провести техобследование и провести инвентаризацию, поскольку паспорта не всегда содержат достоверную информацию. Но информация программы постепенно актуализируется.
Также она отметила, что маленькие трёх-, четырёхквартирные дома, подлежащие исключению из программы капремонта, будут расселены либо отремонтированы за счёт муниципалитета или собственников. По информации регионального министерства ЖКХ, в Иркутской области 137 таких домов.
Представители прокуратуры Иркутской области отметили, что концептуальных замечаний к законопроекту у них нет, однако обратили внимание, что это – непрямое приведение в соответствие с законом РФ. Субъект сам вправе решать, принимать такие поправки или нет. Поэтому законопроект следует рассматривать с точки зрения целесообразности, экономической обоснованности и необходимости принятия этой поправки.
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