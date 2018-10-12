Какой будет Цесовская Набережная в Иркутске?

До 6 ноября 2018 года ведётся сбор заявок на участие в открытых конкурсах на лучшую архитектурно-градостроительную концепцию застройки территории в границах улиц Цесовская Набережная, Сурикова, Ленина, Степана Разина, а также на лучшее эскизное предложение по определению места размещения универсального концертного зала на 1200 мест в Иркутске. На данный момент заявки подали девять участников.

Как сообщил заместитель председателя комитета по градостроительной политике администрации, главный архитектор города Иркутска Сергей Александров, о проведении конкурсов было объявлено в начале сентября. Информация вызвала большой интерес среди горожан, профессионального сообщества архитекторов, строителей, дизайнеров. В связи с этим проводятся встречи и обсуждения. Так, был проведён круглый стол с участием представителей администрации, архитектурного сообщества и инвестора.

– В Иркутске необходимо благоустроить Цесовскую Набережную и построить современный концертный зал, но до реализации этих важных для города проектов необходимо принять взвешенное, оптимальное решение. Оно должно соответствовать запросам жителей, архитекторов, строителей, инвесторов и способствовать созданию качественной и комфортной городской среды, – подчеркнул Сергей Александров. – При этом проекты должны органично вписываться в облик исторического центра Иркутска, а также быть привлекательными для потенциальных инвесторов.

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