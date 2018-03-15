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«Какие наши годы»
Ольга Сергеевна ВАВИЛОВА, член клуба   
15 Марта 2018 г.
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Клуб пенсионеров под таким названием существует в Иркутске вот уже четырнадцать лет. Нас немного, всего двадцать человек, и мы – сплошь пенсионеры без особого достатка. Но мы не ждём, когда у нас появятся деньги или нас облагодетельствует какой-нибудь спонсор – встречаемся, общаемся, ведём полезную для себя и окружающих жизнь.

«Денег нет, но вы держитесь», – сказал как-то по этому поводу пенсионерам наш премьер. Вот мы и держимся. Хотя деньги нам бы не помешали – экскурсию организовать или коллективно посмотреть интересный фильм, спектакль. Но эта позиция, удобная, кстати, для властей (денег нет – значит, можно ничего не делать), нас не устраивает – мы и в свои годы хотим познавать интересное и новое, а, главное, общаться между собой.

История нашего знакомства давняя. Когда 14 лет назад наше общество любителей книги под руководством заведующей читальным залом библиотеки № 4 В. К. Соболевой было вынуждено сменить прописку по причине смены работы Валентины Константиновны, мы «переехали» вместе с ней на ул. Ширямова, 7 – в пункт охраны ТОСа и там создали наш клуб. Наш клуб, помимо всего прочего, ещё и интеллектуальный. В нём, например, проходят встречи с интересными людьми. Недавно перед нами с познавательной лекцией «Сохранённая память» выступил научный сотрудник Музея городского быта Виктор Георгиевич Антоник. Он показал нам дневники членов экспедиции Иркутского госуниверситета, собиравших этнографический материал в 60–80 годах минувшего века. Подержать в руках живую историю – очень волнующе.
Интересной была встреча и с иркутской писательницей Валентиной Рекуновой. Её «Иркутские истории», написанные по газетным материалам прошлого, позапрошлого веков, как бы заново представили нам историю родного города.
А на встречу с детской писательницей Л. А. Зиминой помимо нас были приглашены и учащиеся школы № 20 Иркутска. И что удивительно: стихи, рассказы и сказки в исполнении автора школьники и члены нашего клуба слушали с одинаковым вниманием и удовольствием.
Частыми гостями нашего клуба бывают вокальный ансамбль «Вольница» педагогов коррекционной школы № 1, иркутский бард Виктор Чернышов, артисты и преподаватели детской музыкальной школы и Дома детского творчества № 3 Владимир Браништи и Вениамин Струков.

Мероприятия в нашем клубе, как правило, приурочены к знаменательным датам, известным личностям страны или простым жителям Иркутска. Так, праздник «Наполненный нежностью и любовью» (День матери) был проведён на примере семьи Лии Владимировны Веселовой, которая воспитала двух детей, прожила нелёгкую жизнь, но сохранила активную жизненную позицию и оптимизм. Она так замечательно под собственный аккомпанемент на гитаре поёт русские и советские песни разных лет, что просто невозможно не заслушаться.

Тесно сотрудничает наш коллектив и с клубом «Оптимист» из Центральной городской библиотеки имени А. В. Потаниной. Председатель этого клуба Галина Петровна Вандюк – наш частый гость. Её лекции всегда интересны и занимательны, а доверительная и доходчивая манера изложения не оставляет никого равнодушным. Её недавняя лекция о чудесах и пророках «Заглянуть в будущее» вызвала оживлённую дискуссию членов клуба: каждый не преминул поделиться и своим личным опытом в подобных чудесах.
Вот так мы, пенсионеры клуба «Какие наши годы» и держимся друг за дружку и за наш клуб уже столько лет, стараясь наполнить нашу жизнь интересным и полезным содержанием.

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