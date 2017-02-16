Как живёшь, ветеран?

8 февраля 2017 года в ДДЦ «Россия» Ленинского округа Иркутска проводилось мероприятие, посвящённое 30-летию со дня образования ветеранского движения Иркутской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов.

Немного окунёмся в прошлое... 90 годы. Время шло, менялся политический строй, предприятия города закрывались – уступая место новым структурам. И вот 30 лет назад было принято верное решение – объединить советы ветеранов, пенсионеров по месту жительства. Так появились группы по интересам: группа здоровья, огородничества и рукоделия, самодеятельного творчества. Ветераны не остались в стороне от жизненно важных проблем района, города и в целом всей страны. Стали участвовать в экологических акциях, заниматься патриотическим воспитанием молодёжи, работать совместно с волонтёрами.

На юбилейном праздновании была организована фотовыставка, тематика которой отражала общественную жизнь Ленинской ветеранской организации. Экскурсию по фотовыставке проводила председатель организационно – методической комиссии Сергеева Вера Сергеевна. У истоков ветеранского движения в Ленинском округе были: Клевцова Тамара Петровна, персональный пенсионер Иркутской области, награждённая медалью «Ветеран труда», медалью всероссийского ветеранского движения и медалью «100-летие со дня рождения В. И. Ленина»; участники Великой Отечественной войны Янкилевич Александр Александрович, Корнилова Любовь Николаевна, Дадуев Алтай Яковлевич, ветеран Великой Отечественной войны Родина Елизавета Никитична.

С 2010 года и по настоящее время руководит работой совета ветеранов – председатель общественной организации Афанасьева Вера Николаевна, заслуженный учитель РФ, награждённая медалью «Ветеран труда» и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Сегодня в составе актива Ленинского совета ветеранов – ветераны войны и труда, труженики тыла – это все уважаемые жители нашего округа.

На праздник пришли поздравить представители Законодательного собрания Иркутской области, депутаты Думы Иркутска, руководители администрации Ленинского округа, представители пенсионного фонда, социальной защиты, Советов ветеранов города и области, руководители управляющих компаний, предприятий и общественных организаций Ленинского округа, представители Фонда Красноштанова, «Золотого фонда», «Кнопки жизни» и др.

Почётной грамотой Законодательного собрания за большой вклад в развитие ветеранского движения в городе Иркутске была награждена председатель совета ветеранов Иркутского региона ВСЖД Стасенко Галина Владимировна.

Благодарственные письма думы Иркутска за большой вклад в развитие ветеранского движения и в связи с 30-летим ветеранского движения в Иркутске вручены председателю первичной ветеранской организации по месту жительства ЖЭУ – 19 Сердокаевой Светлане Юрьевне, председателю первичной ветеранской организации по месту жительства Карлышевой Нэле Михайловне.

Почётными грамотами мэра Иркутска награждены председатель ревизионной комиссии, член президиума Ленинской окружной общественной организации ветеранов Сверлова Татьяна Борисовна, заведующая сектором по работе с ветеранами, член президиума Ленинской окружной общественной организации ветеранов Солдатенкова Светлана Дмитриевна.

Благодарность мэра Иркутска объявлена председателю первичной ветеранской организации по месту жительства «Мудрость» Горелой Любовь Филипповне, члену комиссии по работе с ветеранами труда Ленинской окружной общественной организации ветеранов Захарцевой Виктории Андреевне, председателю культурно – массовой комиссии, члену президиума Ленинской окружной общественной организации ветеранов Сартаковой Нине Алексеевне.

Помните! Мы не обуза, мы накопленный человеческий капитал!